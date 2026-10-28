ЕНД: «Мечта» в очередной раз повышает цены для народа – это путь социального террора

«Грузинская мечта» в очередной раз делает жизнь людей дороже! Они намерены повысить тарифы на потребление газа и воды! Это путь социального террора! Мы требуем приостановить изменение тарифов, ликвидировать коррупционные интересы и картели, устранить лишних посредников и снизить платежи! — заявил член правящего совета «Национального движения» Лаша Парулава в связи с инициативой о введении дифференцированных тарифов на газ и воду.

По его мнению, реализация этой инициативы не только запланирована на начало зимы, когда людям необходимо отопление, но и приведёт к увеличению расходов бизнеса из-за подорожания коммунальных услуг, а также создаст риск роста цен на продукты.

«Инициаторами законопроекта выступают «бизнесмены» от «Грузинской мечты» — Шота Берекашвили, Георгий Барвенашвили и Антон Оболашвили. Это те люди, которые в начале года создавали комиссии по борьбе с высокими ценами, а теперь сами предлагают изменения, которые могут сделать жизнь людей ещё дороже! Для них собственное благополучие важнее нужд людей, оказавшихся в тяжёлом положении!