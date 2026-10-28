Давид Сонгулашвили встретился с директором совета Кавказского фонда природы Дэвидом Моррисоном
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили встретился с директором совета Кавказского фонда природы (CNF) Дэвидом Моррисоном.
На встрече стороны обсудили вопросы развития охраняемых природных территорий Грузии и углубления сотрудничества в будущем.
«Сотрудничество с международными партнёрами даёт нам возможность усилить защиту биоразнообразия, внедрять современные подходы к управлению и обеспечивать долгосрочное сохранение природных экосистем», — отметил Давид Сонгулашвили.
На встрече особое внимание было уделено расширению охраняемых территорий Колхиды, значению Рионского заказника, а также вопросам защиты осетровых видов рыб и среды их обитания.
Также обсуждались вопросы признания охраняемых территорий Бацара-Бабанеури со стороны ЮНЕСКО и перспективы дальнейшего развития охраняемых природных территорий и национальных парков Грузии.
Информацию распространяет пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
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