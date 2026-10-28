Давид Сонгулашвили встретился с директором совета Кавказского фонда природы Дэвидом Моррисоном

«Сотрудничество с международными партнёрами даёт нам возможность усилить защиту биоразнообразия, внедрять современные подходы к управлению и обеспечивать долгосрочное сохранение природных экосистем», — отметил Давид Сонгулашвили.

На встрече стороны обсудили вопросы развития охраняемых природных территорий Грузии и углубления сотрудничества в будущем.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили встретился с директором совета Кавказского фонда природы (CNF) Дэвидом Моррисоном.

На встрече особое внимание было уделено расширению охраняемых территорий Колхиды, значению Рионского заказника, а также вопросам защиты осетровых видов рыб и среды их обитания.

Также обсуждались вопросы признания охраняемых территорий Бацара-Бабанеури со стороны ЮНЕСКО и перспективы дальнейшего развития охраняемых природных территорий и национальных парков Грузии.

Информацию распространяет пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.