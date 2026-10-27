Заседание Конституционного суда по иску правящей партии возобновится завтра
Заседание в связи с признанием 5 оппозиционных партий неконституционными возобновится в Конституционном суде завтра с 11:00.
Суд остается на этапе объяснений, и завтра процесс продолжится с объяснений представителей «Коалиции за перемены».
Напомним, что сегодня на заседании Конституционного суда были заслушаны объяснения «Единого национального движения».
Для справки, рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. До настоящего времени суд не удовлетворил ни одного ходатайства представителей оппозиционных партий. Дело рассматривается пленумом в составе семи судей Конституционного суда.
Под иском, представленным в Конституционный суд, стоят подписи 88 депутатов парламента. На основании их обращения на повестке дня суда стоит вопрос о признании неконституционными следующих пяти политических объединений: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», «Федералистская партия», партия «Гахария за Грузию».
К конституционному иску прилагается заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.
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