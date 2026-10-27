Георгий Гахария: Процесс в КС — это объявление отличающихся взглядов неконституционными
Процесс, проходящий в Конституционном суде с целью запрета оппозиционных партий в Грузии, есть не что иное, как объявление отличающихся взглядов неконституционными, — об этом в социальной сети пишет лидер политической партии «За Грузию» Георгий Гахария.
По его утверждению, власть считает, что формирование «прокси»-партий даст ей возможность создать мнимую картину плюрализма.
«Несмотря на то, что режим думает, что уничтожение оппозиционного поля даст ему возможность создать марионеточные, «прокси»-партии для фальшивого плюрализма, его пропагандистская машина уже выдает детали этого плана. Пророссийское движение «Нейтральная Грузия» открыто заявило: «устранение этих групп из политики является обязательным условием для появления новых партий и создания такой политической системы, где возможна здоровая конкуренция». Объявляя конституционную политическую деятельность «преступлением» и утверждая, что запрет оппозиции создает «здоровую конкуренцию», режим и его пророссийские «прокси»-партии выдают свои настоящие намерения: установление полного контроля под фальшивой маской плюрализма», — заявляет Гахария.
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