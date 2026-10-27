Министр юстиции: Решение об освобождении от должности директора Руставской тюрьмы №6 пока не принято
По заявлению министра юстиции Пааты Салия, решение об освобождении от должности директора Руставского пенитенциарного учреждения №6 Шоты Трапаидзе пока не принято.
Как отмечает Салия в беседе с «ТВ Первели», они обсуждают этот вопрос.
«На данном этапе мы еще обсуждаем этот вопрос, и будет принято решение», — заявил Салия.
Он также говорил о новом директоре Пенитенциарной службы Рамазе Татарашвили, который, по словам Салия, был назначен на эту должность по его рекомендации, однако у него также был разговор с министром внутренних дел Сулханом Тамазашвили.
«Нам пришлось подбирать нового начальника тюрем в довольно короткое время, однако я лично знаком с этим человеком, знаю о его профессионализме и принял решение назначить его руководителем.
Это была моя рекомендация, мое знакомство, но, конечно, об этом я говорил и с коллегами, где он работал до сих пор, и с министром внутренних дел», — сказал Салия.
На вопрос о том, что участники акции имели к нему претензии и обвиняли в преследовании, Салия отвечает следующим образом:
«Эти обстоятельства не подтвердились в рамках ни одного расследования, соответственно, решения в государственной системе не принимаются только на основании обвинений, которые звучат в СМИ и могут иметь политическую подоплеку», — заявил Салия.
Для справки, обвинения в адрес директора Руставского пенитенциарного учреждения №6 Шоты Трапаидзе озвучивает семья заключенного Георгия Давитадзе и требует его освобождения с должности. В свою очередь, Давитадзе обвиняет конвойных 6-го учреждения в физическом и сексуальном насилии.
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