Министр юстиции: Решение об освобождении от должности директора Руставской тюрьмы №6 пока не принято

«На данном этапе мы еще обсуждаем этот вопрос, и будет принято решение», — заявил Салия.

Как отмечает Салия в беседе с «ТВ Первели», они обсуждают этот вопрос.

По заявлению министра юстиции Пааты Салия, решение об освобождении от должности директора Руставского пенитенциарного учреждения №6 Шоты Трапаидзе пока не принято.

Он также говорил о новом директоре Пенитенциарной службы Рамазе Татарашвили, который, по словам Салия, был назначен на эту должность по его рекомендации, однако у него также был разговор с министром внутренних дел Сулханом Тамазашвили.

«Нам пришлось подбирать нового начальника тюрем в довольно короткое время, однако я лично знаком с этим человеком, знаю о его профессионализме и принял решение назначить его руководителем.

Это была моя рекомендация, мое знакомство, но, конечно, об этом я говорил и с коллегами, где он работал до сих пор, и с министром внутренних дел», — сказал Салия.

На вопрос о том, что участники акции имели к нему претензии и обвиняли в преследовании, Салия отвечает следующим образом:

«Эти обстоятельства не подтвердились в рамках ни одного расследования, соответственно, решения в государственной системе не принимаются только на основании обвинений, которые звучат в СМИ и могут иметь политическую подоплеку», — заявил Салия.

Для справки, обвинения в адрес директора Руставского пенитенциарного учреждения №6 Шоты Трапаидзе озвучивает семья заключенного Георгия Давитадзе и требует его освобождения с должности. В свою очередь, Давитадзе обвиняет конвойных 6-го учреждения в физическом и сексуальном насилии.