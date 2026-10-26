Демократы в Конгрессе готовят расследование дизельной сделки Трампа с Путиным

Письма направлены в банки JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также нескольким портовым администрациям, в том числе в Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, пишет Bloomberg.

Демократы пообещали провести расследование и направили в банки и порты письма с требованием сохранить все документы по связанным со сделкой операциям, сообщает Bloomberg. «Любые поставки российского дизеля в США вызывают серьезные правовые вопросы и могут стать предметом судебных исков, а также расследований со стороны Конгресса, – говорится в письмах. – Сделка… также вызывает серьезные опасения с точки зрения национальной безопасности, учитывая, что она станет источником финансирования жестокой и незаконной войны России против Украины».

Конгрессмены не устают критиковать договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Пока первый танкер с российским дизелем следует к берегам США, демократы, рассчитывающие получить большинство минимум в одной палате после выборов 3 ноября, готовятся опротестовать сделку. А один из старейших членов Конгресса, республиканец Митч Макконнелл, раскритиковал Трампа за «потакание российскому агрессору и автократу».

Письма подписали высокопоставленные представители профильных комитетов, а также их потенциальные руководители в случае победы демократов. В их числе – сенатор Крис Кунс и член Палаты представителей Грег Микс; они планируют возглавить комитеты по международным отношениям в соответствующих палатах, если их партия получит там большинство; Элизабет Уоррен и Рон Уайден, ведущие сотрудники банковского и финансового комитетов Сената соответственно.

Среднеразмерный танкер Agioi Fanendes, ходящий под флагом Мальты, в прошлый четверг загрузил 40 тысяч тонн дизеля и покинул балтийский порт Приморск, сообщал Reuters. Агентство отмечало, что данные о покупателе и продавце топлива не раскрываются. Ожидается, что судно прибудет в пункт назначения 7 ноября, то есть уже после того, как станут известны результаты промежуточных выборов в Конгресс.

«Первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям, и дальше они ритмично будут продолжаться», – сказал тогда про начавшиеся поставки Дмитрий Песков. Он, правда, не уточнил, в какую именно страну отправилось судно.

Трамп объяснял договоренность с Путиным стремлением снизить цены на дизель в США, резко выросшие из-за начатой им войны с Ираном. Хотя поставки сырой нефти из стран Персидского залива вернулись в сентябре-октябре на довоенный уровень, основных видов топлива, производившихся в регионе, на мировом рынке по-прежнему сильно не хватает – отсюда и высокие цены.

Дизельная сделка с Россией снизить их не помогла. Перед объявлением Трампа ноябрьский фьючерс на дизель на американской бирже CME Group стоил $4,88 за галлон. Сейчас он стоит $4,99, а декабрьский – $4,8, то есть трейдеры не ожидают заметных изменений на рынке.

Розничная цена дизеля как превышала, так и превышает $6 за галлон, обратил внимание влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл. Попытки Трампа заключать соглашения с Россией и положить конец ее войне против Украины путем «потакания» Путину и ограничения помощи Киеву «обречены на провал», написал председатель подкомитета Сената по оборонным ассигнованиям в колонке в The Wall Street Journal. Макконнелл назвал действия и заявления Трампа «стратегически наивными и морально несостоятельными»:

Его раболепная уступчивость по отношению к России, вознаграждающая агрессора снятием санкций, не убедит Путина остановиться. История показывает, что такое поведение ободряет российского автократа, который воспринимает его как слабость.