Новым главой Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили
Новым руководителем Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Министерстве юстиции Грузии.
Ранее стало известно, что Георгий Патаридзе покинул должность руководителя Пенитенциарной службы.
Напомним, сегодня утром распространилась информация о том, что прокуратура обратилась к министру юстиции с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Георгия Патаридзе.
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