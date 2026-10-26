Новым главой Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили

Новым руководителем Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Министерстве юстиции Грузии.

Ранее стало известно, что Георгий Патаридзе покинул должность руководителя Пенитенциарной службы.

Напомним, сегодня утром распространилась информация о том, что прокуратура обратилась к министру юстиции с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Георгия Патаридзе.