Бочоришвили: Болгария — важная страна для Грузии

«Болгария — важная страна для Грузии, это страна-член Евросоюза, с которой нас объединяет Черное море и те проекты, которые связаны именно со связностью», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

По ее словам, для Грузии очень важны активный политический диалог и экономические связи с Болгарией.

«Этот визит примечателен, так как у меня была первая возможность в ранге министра посетить Болгарию и провести встречи с моими коллегами-министрами. Я встретилась с вице-премьер-министром, а также провела короткую беседу с премьер-министром и министром иностранных дел. Мы сходимся во мнении, что важно актуальное ведение политического диалога как в двустороннем, так и в контексте Евросоюза, и, конечно же, развитие того практического сотрудничества, в котором нуждаются обе страны. Со стороны Болгарии действительно есть интерес к укреплению и углублению отношений с Грузией, и со стороны Грузии существует аналогичный интерес иметь с Болгарией активный политический диалог и экономическое сотрудничество. Среди стран-членов ЕС Болгария — это страна, которая является одним из ведущих торговых партнеров Грузии, соответственно, когда мы говорим о практическом сотрудничестве, это те практические результаты, которые сопутствуют сотрудничеству между двумя странами. Сам этот визит состоялся в рамках Софийского экономического форума, организатором которого является Дельфийский экономический форум, который также планирует проведение определенных мероприятий в Грузии и тесное сотрудничество с Грузией в будущем. В рамках этого форума вместе с министром иностранных дел мы поговорили именно о вопросах связности, устойчивости, вызовах региона, вызовах Черноморского региона, среде безопасности, и вместе с министром иностранных дел Болгарии именно в рамках этого экономического форума состоялась дискуссия о важности связей между Грузией и Болгарией и их роли в части региональной связности», — заявила Мака Бочоришвили.