Активистку Руску Мчедлидзе, обвинившую судебных приставов в насилии, оштрафовали за их оскорбление
Гражданскую активистку Руску Мчедлидзе оштрафовали на 3 000 лари (около 1 150 долларов) за оскорбление троих приставов Тбилисского городского суда.
Речь идет об инциденте, произошедшем 28 июля 2026 года, когда суд рассматривал дело о баннерах с оскорблениями основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Приставы силой заставили покинуть здание граждан, ожидавших начала процесса. Тогда активистка Руска Мчедлдзе и адвокат Марика Аревадзе заявили о том, что подверглись физическому насилию со стороны приставов.
13 октября Мчедлидзе написала, что расследование по ее заявлению «положили на полку», тогда как против нее самой начали разбирательство по части 1 статьи 173¹⁶ Кодекса об административных правонарушениях. Указанная статья касается оскорбления должностного лица, занимающего политическую должность, либо государственного служащего.
По окончании заседания суда 26 октября Руска Мчедлидзе сообщила телеканалу TV Pirveli, что судья отклонил ходатайство о допросе приставов и отказался приобщить к делу видеозапись произошедшего 28 июля, которую вела сама активистка.
В связи с событиями 28 июля в здании суда прокуратура вела расследование по подпункту «б» части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей превышение служебных полномочий с применением насилия. Однако на данный момент следствие так и не принесло никаких результатов.
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