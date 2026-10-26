Активистку Руску Мчедлидзе, обвинившую судебных приставов в насилии, оштрафовали за их оскорбление

Гражданскую активистку Руску Мчедлидзе оштрафовали на 3 000 лари (около 1 150 долларов) за оскорбление троих приставов Тбилисского городского суда.

Речь идет об инциденте, произошедшем 28 июля 2026 года, когда суд рассматривал дело о баннерах с оскорблениями основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Приставы силой заставили покинуть здание граждан, ожидавших начала процесса. Тогда активистка Руска Мчедлдзе и адвокат Марика Аревадзе заявили о том, что подверглись физическому насилию со стороны приставов.

13 октября Мчедлидзе написала, что расследование по ее заявлению «положили на полку», тогда как против нее самой начали разбирательство по части 1 статьи 173¹⁶ Кодекса об административных правонарушениях. Указанная статья касается оскорбления должностного лица, занимающего политическую должность, либо государственного служащего.