Генеральный директор Пенитенциарной службы ушел с занимаемой должности

При этом в Министерстве юстиции подтвердили «Интерпрессньюс» информацию об освобождении Георгия Патаридзе от должности руководителя Пенитенциарной службы.

«Господин Паата, прошу освободить меня от занимаемой должности», — говорится в заявлении.

Генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе обратился к министру юстиции Паате Салия с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Напомним, сегодня стало известно, что прокуратура Грузии обратилась в Министерство юстиции с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии Георгия Патаридзе.

Об этом сообщили «Интерпрессньюс» в прокуратуре в ответ на запрос агентства. В частности, агентство поинтересовалось: «На какой стадии находится расследование, начатое по информации, связанной с Давидом Пеикришвили, и что удалось установить к настоящему времени?»

«Указанное уголовное дело было передано из Генеральной инспекции Министерства юстиции Грузии в следственную часть Генеральной прокуратуры Грузии для расследования. По уголовному делу в интенсивном режиме проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

Одновременно прокуратура Грузии обратилась к Министерству юстиции Грузии с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии Георгия Патаридзе», — заявили в ведомстве.