Генеральный директор Пенитенциарной службы ушел с занимаемой должности
Генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе обратился к министру юстиции Паате Салия с просьбой освободить его от занимаемой должности.
«Господин Паата, прошу освободить меня от занимаемой должности», — говорится в заявлении.
При этом в Министерстве юстиции подтвердили «Интерпрессньюс» информацию об освобождении Георгия Патаридзе от должности руководителя Пенитенциарной службы.
Напомним, сегодня стало известно, что прокуратура Грузии обратилась в Министерство юстиции с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии Георгия Патаридзе.
Об этом сообщили «Интерпрессньюс» в прокуратуре в ответ на запрос агентства. В частности, агентство поинтересовалось: «На какой стадии находится расследование, начатое по информации, связанной с Давидом Пеикришвили, и что удалось установить к настоящему времени?»
«Указанное уголовное дело было передано из Генеральной инспекции Министерства юстиции Грузии в следственную часть Генеральной прокуратуры Грузии для расследования. По уголовному делу в интенсивном режиме проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.
Одновременно прокуратура Грузии обратилась к Министерству юстиции Грузии с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии Георгия Патаридзе», — заявили в ведомстве.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Демократы в Конгрессе готовят расследование дизельной сделки Трампа с Путиным
- Активистку Руску Мчедлидзе, обвинившую судебных приставов в насилии, оштрафовали за их оскорбление
- Джапаридзе: Если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением ЕНД, то это «Грузинская мечта»
- Новым главой Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили
- Бочоришвили: Болгария — важная страна для Грузии
- Бибилашвили: В Грузии уже свергнут конституционный порядок «Грузинской мечтой»