Бибилашвили: В Грузии уже свергнут конституционный порядок «Грузинской мечтой»

«На 29-й странице иска мы читаем: „Эти политические партии стремятся к тому, чтобы по различным вопросам из-за рубежа было наказано государство Грузия и власти Грузии“. Это довольно банальный трюк, прописанный в иске, который сам по себе является правовым нонсенсом», — заявил представитель «Национального движения» Заза Бибилашвили в Конституционном суде.

По его словам, в одну кучу сгруппированы две фундаментально разные вещи: правящая партия Грузии, политическая борьба против которой совершенно легитимна, отождествлена с грузинским государством.

«Смешение этих понятий — стандартная практика „Грузинской мечты“, которую мы слышим практически каждый день, в том числе в ходе данного процесса от представителей истца и лиц, подписавших иск. Та же логика распространяется и на формулировку о том, будто сменяемость власти, являющаяся легитимной целью всех реальных оппозиционных политических партий, — это то же самое, что свержение и насильственное изменение конституционного строя. Это совпадает с подходом, согласно которому критика действий „Мечты“ из-за рубежа друзьями грузинского народа якобы является нападением на Грузию, а политическая деятельность оппозиции внутри страны — саботажем.

При этом, по мнению многих наблюдателей и согласно множеству местных и международных отчетов, со стороны „Грузинской мечты“ в Грузии уже свергнут конституционный порядок, государство захвачено одним человеком, двойным гражданином — гражданином иностранного государства и Грузии. Я цитирую отчеты, и таких отчетов много. Приведены основания для этого, это не просто политическое заявление. Я цитирую то, чему есть объективные подтверждения. Например, на этот счет существуют многочисленные отчеты „Transparency International“. Это будет детально представлено, когда мы передадим вам информацию в письменном виде», — заявил Заза Бибилашвили.