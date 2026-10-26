Джапаридзе: Если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением ЕНД, то это «Грузинская мечта»

отношении «Лело — Сильная Грузия» мы услышали действительно уникальные обвинения — Оказывается, нарушением Конституции является то, что мы подписали хартию, предложенную Саломе Зурабишвили, и договорились о сотрудничестве с партией Георгия Гахария во время местных выборов, — заявил один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Бадри Джапаридзе после завершения сегодняшнего заседания Конституционного суда.

По словам Джапаридзе, если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением «Национального движения», то это «Грузинская мечта».

«Сегодня мы заслушали вступительное слово представителей «Грузинской мечты». Нам было очень интересно, что они скажут в отношении «Лело — Сильная Грузия». Мы услышали действительно уникальные обвинения: оказывается, нарушением Конституции является то, что мы подписали хартию, предложенную Саломе Зурабишвили, и договорились о сотрудничестве с партией Георгия Гахария во время местных выборов. Также мы услышим, что мы не дали оценку событиям 20 июля 2019 года, когда партия ещё не была создана.