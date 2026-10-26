Джапаридзе: Если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением ЕНД, то это «Грузинская мечта»
отношении «Лело — Сильная Грузия» мы услышали действительно уникальные обвинения — Оказывается, нарушением Конституции является то, что мы подписали хартию, предложенную Саломе Зурабишвили, и договорились о сотрудничестве с партией Георгия Гахария во время местных выборов, — заявил один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Бадри Джапаридзе после завершения сегодняшнего заседания Конституционного суда.
По словам Джапаридзе, если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением «Национального движения», то это «Грузинская мечта».
«Сегодня мы заслушали вступительное слово представителей «Грузинской мечты». Нам было очень интересно, что они скажут в отношении «Лело — Сильная Грузия». Мы услышали действительно уникальные обвинения: оказывается, нарушением Конституции является то, что мы подписали хартию, предложенную Саломе Зурабишвили, и договорились о сотрудничестве с партией Георгия Гахария во время местных выборов. Также мы услышим, что мы не дали оценку событиям 20 июля 2019 года, когда партия ещё не была создана.
Кроме того, в привычном пропагандистском стиле представитель «Грузинской мечты» назвал «Лело» ответвлением «Национального движения». При этом ни один член руководящих органов «Лело — Сильная Грузия» и ни один из её лидеров не занимал политических должностей в 2003–2012 годах, когда страной управляло «Единое национальное движение».
В самой же «Грузинской мечте» немало людей, которые в тот период занимали политические и важные государственные должности и продолжают занимать высокие посты сейчас, когда страной управляет «Грузинская мечта». Если какую-либо политическую силу и можно назвать ответвлением «Национального движения», то это «Грузинская мечта»», — заявил Джапаридзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Демократы в Конгрессе готовят расследование дизельной сделки Трампа с Путиным
- Активистку Руску Мчедлидзе, обвинившую судебных приставов в насилии, оштрафовали за их оскорбление
- Новым главой Специальной пенитенциарной службы назначен Рамаз Татарашвили
- Бочоришвили: Болгария — важная страна для Грузии
- Генеральный директор Пенитенциарной службы ушел с занимаемой должности
- Бибилашвили: В Грузии уже свергнут конституционный порядок «Грузинской мечтой»