Гоча Лорткипанидзе, совместно с Гаагским уголовным судом, награжден премией Сахарова

Премия Сахарова за свободу мысли 2026 года присуждена Международному уголовному суду (МУС) и его должностным лицам.

Награда подчёркивает деятельность суда, в том числе проводимые им расследования, уголовное преследование и судебные разбирательства. Премия присуждена 11 судьям суда, в том числе Гоче Лорткипанидзе, а также самому учреждению.

«Все они имеют богатый профессиональный опыт в сфере национального и международного уголовного преследования, правосудия, прав человека и международного уголовного права, в том числе в рассмотрении дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также в вопросах защиты прав потерпевших и обеспечения ответственности за совершённые преступления», — говорится в заявлении Европарламента.