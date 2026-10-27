Гоча Лорткипанидзе, совместно с Гаагским уголовным судом, награжден премией Сахарова
Премия Сахарова за свободу мысли 2026 года присуждена Международному уголовному суду (МУС) и его должностным лицам.
Награда подчёркивает деятельность суда, в том числе проводимые им расследования, уголовное преследование и судебные разбирательства. Премия присуждена 11 судьям суда, в том числе Гоче Лорткипанидзе, а также самому учреждению.
«Все они имеют богатый профессиональный опыт в сфере национального и международного уголовного преследования, правосудия, прав человека и международного уголовного права, в том числе в рассмотрении дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также в вопросах защиты прав потерпевших и обеспечения ответственности за совершённые преступления», — говорится в заявлении Европарламента.
По заявлению Европейского парламента, Международный уголовный суд (МУС) играет важную роль в глобальной борьбе с безнаказанностью. МУС, деятельность которого регулируется международным договором — Римским статутом, является первым в мире постоянно действующим международным уголовным судом.
Международный уголовный суд расследует дела и, при наличии оснований, судит лиц, обвиняемых в совершении наиболее тяжких преступлений: геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления агрессии.
Премия имени Сахарова «За свободу мысли» была учреждена в 1988 году. Европарламент ежегодно присуждает её отдельным лицам и организациям за защиту прав человека и основных свобод, в том числе прав меньшинств, уважение международного права, развитие демократии и защиту верховенства закона.
Лауреатов 2026 года объявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
Церемония вручения премии имени Сахарова за свободу мысли 2026 года состоится в декабре в Страсбурге, во время пленарной сессии Европейского парламента.
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