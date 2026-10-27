Парулава: В случае упразднения партии возможности продолжать парламентскую работу не остается
После запрета партий мы покинем парламент, оставим депутатские мандаты, которые непосредственно избиратели дали нашей партии, — об этом заявил депутат от партии «Гахария за Грузию» Гига Парулава в беседе с журналистами, оценивая иск, связанный с признанием неконституционными 5 оппозиционных партий.
По его словам, «когда политическая партия будет упразднена, уже не будет возможности продолжать парламентскую работу».
«В том случае, когда наступит этот результат, после запрета партий мы оставим парламент, депутатские мандаты, которые непосредственно избиратели дали нашей партии, нашей политической команде. Когда политическая партия будет упразднена, естественно, уже не будет той возможности и мандата, в данном случае партийного, продолжать парламентскую работу.
Что касается конкретных планов, так сказать, что и как будет, общество узнает это непосредственно от нас очень скоро. Когда процессы завершатся тем логическим результатом, которого мы ждем», — заявил Парулава.
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