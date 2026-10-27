В рамках программы предоставления денежной компенсации начинается мониторинг семей беженцев

По информации Министерства здравоохранения, в рамках программы предоставления денежной компенсации начинается процесс мониторинга семей беженцев.

Заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Каикацишвили встретились с сотрудниками службы мониторинга агентства и ознакомили их с подробными инструкциями.

На начальном этапе в порядке очередности были обработаны документы, поступившие в первый день приёма заявлений, и переданы в службу мониторинга Агентства по делам вынужденных переселенцев для проверки.