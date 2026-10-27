В рамках программы предоставления денежной компенсации начинается мониторинг семей беженцев
По информации Министерства здравоохранения, в рамках программы предоставления денежной компенсации начинается процесс мониторинга семей беженцев.
Заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Каикацишвили встретились с сотрудниками службы мониторинга агентства и ознакомили их с подробными инструкциями.
На начальном этапе в порядке очередности были обработаны документы, поступившие в первый день приёма заявлений, и переданы в службу мониторинга Агентства по делам вынужденных переселенцев для проверки.
С сегодняшнего дня мониторинговые группы приступают к работе по всей Грузии. Собранные материалы будут переданы комиссии по рассмотрению вопросов вынужденных переселенцев для принятия решения. После этого начнётся этап выплаты компенсаций.
Параллельно продолжается приём заявлений от семей вынужденных переселенцев, желающих участвовать в программе. Заявления принимаются до 2 ноября включительно.
В текущем году на предоставление денежной компенсации вынужденным переселенцам выделено 58 миллионов лари. В следующем году программа будет реализовываться ещё более активно.
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