Кахиани: «Национальное движение» использовало трибуну Конституционного суда для того, чтобы говорить о том, «какой хорошей была власть «Национального движения»»

Для нас было очень интересно услышать позицию «Национального движения», поскольку до этого мы не знали, какие правовые контраргументы были у них в отношении нашего иска, однако увидели, что они снова использовали трибуну Конституционного суда для популизма, — так заместитель председателя парламента Георгий Кахиани оценил вчерашнее выступление представителя «Национального движения» в Конституционном суде.

По его словам, «Национальное движение» использовало трибуну Конституционного суда для того, чтобы говорить о том, «какой хорошей была власть «Национального движения»». По оценке Кахиани, никаких правовых контраргументов услышать не удалось.

«На вчерашнем заседании один из представителей «Национального движения» говорил об их позиции. Нам было очень интересно услышать позицию «Национального движения», поскольку до этого мы не знали, какие правовые контраргументы были у них в отношении нашего иска. У нас были определенные ожидания, что они хоть что-то скажут с правовой точки зрения, но увидели, что фактически трибуну Конституционного суда снова использовали для популизма и говорили о том, как хороша была власть «Национального движения» и сколько блага она принесла нашей стране. Никаких правовых контраргументов в отношении нашего иска дальше этого мы не услышали. Эти вопросы возникли и у суда, и он попытался уточнить у стороны, какие конкретно у них были правовые контраргументы, однако, как видно, правовых контраргументов у них нет, поэтому мы их и не смогли услышать. Сегодня снова представители «Национального движения», и мы внимательно выслушаем и их, однако, как видно, у «Национального движения» нет контраргументов», — заявил Кахиани.