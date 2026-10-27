Возобновилось заседание суда по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий

Судебное заседание по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий возобновилось.

Суд остается на этапе объяснений, и сегодня процесс продолжается объяснениями представителя «Национального движения» Аны Цитлидзе.

Напомним, что рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. До настоящего времени суд не удовлетворил ни одного ходатайства представителей оппозиционных партий. Дело рассматривается пленумом в составе семи судей Конституционного суда.