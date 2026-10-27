Возобновилось заседание суда по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий
Судебное заседание по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий возобновилось.
Суд остается на этапе объяснений, и сегодня процесс продолжается объяснениями представителя «Национального движения» Аны Цитлидзе.
Напомним, что рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. До настоящего времени суд не удовлетворил ни одного ходатайства представителей оппозиционных партий. Дело рассматривается пленумом в составе семи судей Конституционного суда.
Под иском, представленным в Конституционный суд, стоят подписи 88 депутатов парламента. На основании их обращения на повестке дня суда стоит вопрос о признании неконституционными следующих пяти политических объединений: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», «Федералистская партия», партия «Гахария за Грузию».
К конституционному иску прилагается заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Парламент принял законопроект «Об организации лотерей, азартных и призовых игр» в первом чтении
- Георгий Гахария: Процесс в КС — это объявление отличающихся взглядов неконституционными
- Анна Цитлидзе: Как они могут запретить мне участвовать в политической деятельности из-за поступков Адеишвили?
- Офис Евросоюза поясняет, на какие направления будет потрачена выделенная для Грузии помощь
- TI: связанные с владельцами «Лило Молла» компании получили из бюджета более 50 млн лари
- Парулава: В случае упразднения партии возможности продолжать парламентскую работу не остается