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Политика

Возобновилось заседание суда по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий

Судебное заседание по иску о признании неконституционными 5 оппозиционных партий возобновилось.

Суд остается на этапе объяснений, и сегодня процесс продолжается объяснениями представителя «Национального движения» Аны Цитлидзе.

Напомним, что рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. До настоящего времени суд не удовлетворил ни одного ходатайства представителей оппозиционных партий. Дело рассматривается пленумом в составе семи судей Конституционного суда.

Под иском, представленным в Конституционный суд, стоят подписи 88 депутатов парламента. На основании их обращения на повестке дня суда стоит вопрос о признании неконституционными следующих пяти политических объединений: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», «Федералистская партия», партия «Гахария за Грузию».

К конституционному иску прилагается заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.

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