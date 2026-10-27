TI: связанные с владельцами «Лило Молла» компании получили из бюджета более 50 млн лари

Как сообщают в Transparency International – Georgia (TI), 13 из 15 совладельцев торгового центра «Лило Молл» в Тбилиси являются политическими жертвователями. В общей сложности они перечислили разным партиям 3,88 миллиона лари. При этом связанные с владельцами компании получили из государственного бюджета более 50 миллионов лари.

По данным организации, в 2012 году бизнесмены пожертвовали 120 000 лари партии «Единое национальное движение», а с 2017 по 2026 год перечислили 3,512 миллиона партии «Грузинская мечта» и 240 000 лари Саломе Зурабишвили в период, когда она была кандидатом на пост президента.

Наибольшую сумму государственных контрактов получила компания «Арсакидзе 2000», принадлежащая крупному политическому жертвователю Важе Усанеташвили. Она выиграла 108 тендеров на 49 миллионов лари и получила контракты в рамках прямых закупок на 387 000 лари.