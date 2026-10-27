Офис Евросоюза поясняет, на какие направления будет потрачена выделенная для Грузии помощь

«Одно из главных направлений этого пакета — поддержка фермеров, сельских жителей и малого и среднего бизнеса. Особое внимание мы уделим тем бизнесам и фермерским хозяйствам, которыми управляют женщины. Также по всей стране, в поселках и малых городах, мы будем содействовать развитию профессиональных навыков и созданию новых возможностей. Мы помогаем и тем людям, которые возвращаются в страну и хотят обосноваться здесь заново. Кроме того, мы окажем значительную поддержку женщинам и девочкам, создадим для них новые возможности, в том числе тем женщинам и девочкам, которые пережили насилие по гендерному признаку».

На вопрос о том, кто получит наибольшую пользу от этой поддержки, Николас Сендрович ответил:

ЕС объявил и выделил 38 миллионов евро на проекты, которые продолжат приносить значительную пользу семьям и местным общинам этой страны. Это часть нашего подхода — «Евросоюз с тобой» и является нашим обязательством по отношению к европейскому и демократическому будущему Грузии, — заявил руководитель отдела сотрудничества с ЕС представительства Европейского союза в Грузии Николас Сендрович, говоря о новом пакете финансирования ЕС для местных общин.

На вопрос о том, как и через кого будет осуществляться эта поддержка, Николас Сендрович ответил:

«Мы будем сотрудничать с нашими надежными партнерами. Среди них будут соответствующие ведомства государств-членов ЕС и агентства ООН, чтобы как можно быстрее предоставить помощь населению Грузии. Для граждан Грузии это принесет изменения уже с начала следующего года».

Кроме того, как он отметил, за более чем три десятилетия сотрудничества ЕС с Грузией «Евросоюз оказал здесь помощь в объеме более двух миллиардов евро».

«Только за последние пять лет мы поддержали 280 000 малых и средних предприятий, что способствовало созданию 38 000 рабочих мест. Еще один проект, которым мы особенно гордимся, связан с обеспечением питьевой водой в Хашури и прилегающих муниципалитетах; этой инициативой на указанной территории воспользовались 44 000 человек. Стоит отметить, что значительная часть нашей поддержки осуществляется в направлении магистрали Восток-Запад; вы могли заметить, что благодаря помощи ЕС, оказанной через Европейский инвестиционный банк, время в пути от Тбилиси до Батуми заметно сократилось. Кроме того, мы обеспечиваем страну десятью станциями мониторинга качества воздуха», — заявил он.

На вопрос , каково его послание населению Грузии относительно их европейского будущего Николас Сендрович ответил:

«Я знаю, что многие грузины хотят видеть большую активность ЕС в этой стране, однако они также хотят предложить Евросоюзу то, что делает эту страну такой уникальной и особенной. На самом деле, между этими двумя идентичностями нет никакого противоречия. Вам не нужно делать выбор — грузин вы или европеец. В действительности, жители этой страны уже являются как грузинами, так и европейцами».