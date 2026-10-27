Анна Цитлидзе: Как они могут запретить мне участвовать в политической деятельности из-за поступков Адеишвили?

«В конституционном иске имя и фамилия Зураба Адеишвили упоминаются 25 раз. Истец пытается использовать личность и деятельность конкретного человека в качестве основания для признания «Единого национального движения» неконституционным и его запрета. Этот аргумент приводит к тяжелейшему правовому и логическому парадоксу», — заявила член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе на заседании Конституционного суда.

По её словам, интересно выяснить, кто был ближайшей кадровой опорой Зураба Адеишвили.

«Если сторона истца утверждает, что деятельность конкретного должностного лица, которое не выполняло партийных функций и никогда не занимало никаких должностей в «Едином национальном движении», была настолько системной и антиконституционной, что сегодня «Единое национальное движение» должно быть ликвидировано, тогда необходимо рассмотреть его институциональное и кадровое наследие.