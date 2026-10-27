Анна Цитлидзе: Как они могут запретить мне участвовать в политической деятельности из-за поступков Адеишвили?
«В конституционном иске имя и фамилия Зураба Адеишвили упоминаются 25 раз. Истец пытается использовать личность и деятельность конкретного человека в качестве основания для признания «Единого национального движения» неконституционным и его запрета. Этот аргумент приводит к тяжелейшему правовому и логическому парадоксу», — заявила член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе на заседании Конституционного суда.
По её словам, интересно выяснить, кто был ближайшей кадровой опорой Зураба Адеишвили.
«Если сторона истца утверждает, что деятельность конкретного должностного лица, которое не выполняло партийных функций и никогда не занимало никаких должностей в «Едином национальном движении», была настолько системной и антиконституционной, что сегодня «Единое национальное движение» должно быть ликвидировано, тогда необходимо рассмотреть его институциональное и кадровое наследие.
Если суд примет решение о запрете «Единого национального движения», то должны запретить и меня. Лично я видела Зураба Адеишвили всего один раз, однако это не означает, что я в чём-либо отмежёвываюсь от него.
Интересно, кто был его ближайшей кадровой опорой — те, кто непосредственно руководил процессами, которые сегодня в иске квалифицируются как преступления. Именно в этом зале заседаний находится судья Васил Роинишвили, который на протяжении многих лет был непосредственной кадровой опорой Зураба Адеишвили, занимал должность заместителя главного прокурора и являлся одной из ключевых фигур системы, на которого Зураб Адеишвили возлагал большие надежды.
Здесь возникает вопрос: как можно усмотреть правовую логику в том, чтобы запретить мне заниматься политической деятельностью из-за действий человека, которого я видела всего один раз, и запретить партию из-за его поступков, в то время как непосредственная кадровая опора и исполнитель поручений того же министра сидит в этом же зале и осуществляет конституционное правосудие?» — заявила Цитлидзе.
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