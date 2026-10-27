Джапаридзе: Мы используем все правовые возможности, чтобы еще раз разоблачить реальную цель «Грузинской мечты»

Послезавтра с утра, предположительно, будет очередь нашего выступления — мы используем все правовые возможности, чтобы еще раз разоблачить реальную цель «Грузинской мечты» — уничтожить оппозицию в этой стране, — заявил один из лидеров «Сильной Грузии — Лело» Бадри Джапаридзе после завершения сегодняшнего заседания в Конституционном суде.

По словам Джапаридзе, процесс, проходящий в Конституционном суде, «ничего хорошего не принесет «Грузинской мечте»».

«Послезавтра мы будем говорить о той клевете, которую услышали со стороны представителя «Грузинской мечты». Иной квалификации этому дать нельзя.

Я думаю, этот процесс ничего хорошего не принесет «Грузинской мечте». Общество наблюдает, с чем мы имеем дело — совершенно неправовым характером иска. Это прямое продолжение политического преследования, и это становится очевидным после каждого выступления. Даже содержание иска унизительно для суда, для нашей страны, для каждого из нас», — заявил Бадри Джапаридзе.