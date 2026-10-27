Парламент поддержал законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об энергетике и водоснабжении”» 79 голосами

В частности, согласно действующему регулированию, при установлении тарифа на водоснабжение регулирующая комиссия уполномочена до 1 января 2027 года перераспределять стоимость услуг водоснабжения для разных категорий потребителей в различных пропорциях. Согласно законопроекту, эта дата переносится на 1 января 2036 года.

Парламент рассмотрел в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об энергетике и водоснабжении”» и поддержал его 79 голосами, восемь депутатов проголосовали против.

Как заявил Шота Берекашвили, согласно изменению, регулирующая комиссия будет уполномочена в переходный период — до 1 января 2036 года для водоснабжения и до 1 января 2038 года для природного газа — при установлении тарифа определять разную стоимость обслуживания в зависимости от объема, потребленного бытовыми потребителями.

«Цель данных изменений, с одной стороны, заключается в защите социальных интересов граждан, а с другой — в создании такого правового механизма, который будет способствовать эффективному использованию энергоресурсов», — отметил Шота Берекашвили.

Законопроект, который рассматривается в парламенте в ускоренном порядке, был подготовлен по законодательной инициативе членов парламентского большинства.