Парламент принял законопроект «Об организации лотерей, азартных и призовых игр» в первом чтении
Парламент рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об организации лотерей, азартных и призовых игр”» и вытекающий из него пакет поправок.
По заявлению одного из авторов законодательной инициативы, председателя Комитета парламента по экономической политике Шоты Берекашвили, законопроект касается регулирования организации международных азартных турниров и определяет вопросы их проведения.
Согласно законопроекту, международный азартный турнир определяется как игра, проводимая обладателем разрешения на устройство казино, в которой не менее 70% от общего числа участников являются гражданами иностранных государств.
Законопроектом устанавливается, что если организатор использует клубный стол исключительно для проведения международного турнира и призовой фонд турнира превышает 3 миллиона лари, организатор освобождается от уплаты сбора на игорный бизнес.
Законопроект определяет соответствующую ответственность за нарушение лицензионных условий: нарушение условий держателем разрешения на организацию международного азартного турнира влечет за собой штраф в размере 50 000 лари, а организация и/или проведение международного азартного турнира неуполномоченным лицом — штраф в размере 150 000 лари.
Как пояснил Шота Берекашвили, проведение международных азартных турниров способно повысить туристическую привлекательность и принесет стране дополнительную экономическую выгоду.
Парламент рассмотрел законопроект в первом чтении в ускоренном порядке и принял его 74 голосами «за» при 8 «против».
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