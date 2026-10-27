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Политика

Парламент принял законопроект «Об организации лотерей, азартных и призовых игр» в первом чтении

Парламент рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об организации лотерей, азартных и призовых игр”» и вытекающий из него пакет поправок.

По заявлению одного из авторов законодательной инициативы, председателя Комитета парламента по экономической политике Шоты Берекашвили, законопроект касается регулирования организации международных азартных турниров и определяет вопросы их проведения.

Согласно законопроекту, международный азартный турнир определяется как игра, проводимая обладателем разрешения на устройство казино, в которой не менее 70% от общего числа участников являются гражданами иностранных государств.

Законопроектом устанавливается, что если организатор использует клубный стол исключительно для проведения международного турнира и призовой фонд турнира превышает 3 миллиона лари, организатор освобождается от уплаты сбора на игорный бизнес.

Законопроект определяет соответствующую ответственность за нарушение лицензионных условий: нарушение условий держателем разрешения на организацию международного азартного турнира влечет за собой штраф в размере 50 000 лари, а организация и/или проведение международного азартного турнира неуполномоченным лицом — штраф в размере 150 000 лари.

Как пояснил Шота Берекашвили, проведение международных азартных турниров способно повысить туристическую привлекательность и принесет стране дополнительную экономическую выгоду.

Парламент рассмотрел законопроект в первом чтении в ускоренном порядке и принял его 74 голосами «за» при 8 «против».

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