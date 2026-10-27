Парламент принял законопроект «Об организации лотерей, азартных и призовых игр» в первом чтении

Парламент рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об организации лотерей, азартных и призовых игр”» и вытекающий из него пакет поправок.

По заявлению одного из авторов законодательной инициативы, председателя Комитета парламента по экономической политике Шоты Берекашвили, законопроект касается регулирования организации международных азартных турниров и определяет вопросы их проведения.

Согласно законопроекту, международный азартный турнир определяется как игра, проводимая обладателем разрешения на устройство казино, в которой не менее 70% от общего числа участников являются гражданами иностранных государств.