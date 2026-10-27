Кахиани: Заявления Саакашвили, Бибилашвили и Цитлидзе показывают, что они не сожалеют о том, что сделали, а оправдывают это

Их позиции построены на лжи, неправильных и искаженных интерпретациях решений суда. На данном этапе мы слушаем «Национальное движение» только потому, что процедура конституционного судопроизводства дает им возможность воспользоваться временем и трибуной, — заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани журналистам, говоря о процессе рассмотрения иска, связанного с запретом партий.

По его словам, объяснения, озвученные «Национальным движением», будут использованы против них же на следующих этапах судопроизводства.

«Второй день мы слушаем позиции «Национального движения» и можем сказать, что их позиции построены на лжи, неправильных и искаженных интерпретациях судебных решений. На данном этапе мы слушаем «Национальное движение» только потому, что процедура конституционного судопроизводства дает им возможность воспользоваться временем и трибуной. Мы обязательно сделаем соответствующие комментарии обо всей этой лжи и интерпретациях. Одно из того, в чем мы их обвиняем, заключается в том, что в период своего пребывания у власти они создали случаи системных преступлений, и несмотря на то, что на протяжении стольких лет у них была возможность раскаяться, вместо этого в их выступлениях мы видим пафос того, что они не раскаиваются в тех нарушениях, которые в течение девяти лет были в части прав человека, а напротив, даже гордятся своим девятилетним правлением.