Кахиани: Заявления Саакашвили, Бибилашвили и Цитлидзе показывают, что они не сожалеют о том, что сделали, а оправдывают это
Их позиции построены на лжи, неправильных и искаженных интерпретациях решений суда. На данном этапе мы слушаем «Национальное движение» только потому, что процедура конституционного судопроизводства дает им возможность воспользоваться временем и трибуной, — заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани журналистам, говоря о процессе рассмотрения иска, связанного с запретом партий.
По его словам, объяснения, озвученные «Национальным движением», будут использованы против них же на следующих этапах судопроизводства.
«Второй день мы слушаем позиции «Национального движения» и можем сказать, что их позиции построены на лжи, неправильных и искаженных интерпретациях судебных решений. На данном этапе мы слушаем «Национальное движение» только потому, что процедура конституционного судопроизводства дает им возможность воспользоваться временем и трибуной. Мы обязательно сделаем соответствующие комментарии обо всей этой лжи и интерпретациях. Одно из того, в чем мы их обвиняем, заключается в том, что в период своего пребывания у власти они создали случаи системных преступлений, и несмотря на то, что на протяжении стольких лет у них была возможность раскаяться, вместо этого в их выступлениях мы видим пафос того, что они не раскаиваются в тех нарушениях, которые в течение девяти лет были в части прав человека, а напротив, даже гордятся своим девятилетним правлением.
Могу сказать, что те разъяснения, которые делали господин Бибилашвили и госпожа Цитлидзе, послужат против них самих, когда мы перейдем к соответствующему этапу судопроизводства. Их ложь, неверные интерпретации и разъяснения касательно того, что они не то что не сожалеют о том периоде системных преступлений, а наоборот, гордятся.
4 октября — это лишь один эпизод. Они назвали его мирным, «Национальное движение» даже попыталось оправдать проведение этой акции. Я уже не говорю о событиях августа 2008 года. Они озвучили очень много дезинформации и лжи. Они дошли даже до того, что начали оправдывать акцию 4 октября, которая была совершенно насильственной, и в этом никто не сомневается. Поэтому такая их позиция будет очень хорошо использована против них самих», — заявил Кахиани.
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