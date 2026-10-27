Омбудсмен призывает парламент не принимать закон об азартных играх без оценки рисков влияния на права человека

“Народный защитник Грузии отреагировал на законопроекты «Об организации лотерей и азартных игр» и о внесении изменений в связанное с ними законодательство, которые были приняты парламентом сегодня в первом чтении и согласно которым казино получат возможность организовывать международные азартные турниры”, — об этом говорится в заявлении Омбудсмена.

Как сказано в заявлении, Народный защитник призывает парламент не допустить дальнейшего принятия данных законопроектов. Особенно губительным является рассмотрение этого чувствительного для общества вопроса в ускоренном порядке, без привлечения соответствующих экспертов и полноценной оценки рисков влияния на права человека.

«Азартные игры оказывают серьезное негативное влияние на фундаментальные права человека. Всемирная организация здравоохранения рассматривает азартные игры как проблему общественного здравоохранения и подчеркивает такие возможные последствия, как ухудшение психического здоровья, воздействие на несовершеннолетних, финансовые трудности, семейные конфликты и повышенный риск самоубийств. ВОЗ рекомендует необходимость эффективных мер по контролю рекламы, доступности азартных игр и игорного бизнеса в целом.