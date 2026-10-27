Омбудсмен призывает парламент не принимать закон об азартных играх без оценки рисков влияния на права человека
“Народный защитник Грузии отреагировал на законопроекты «Об организации лотерей и азартных игр» и о внесении изменений в связанное с ними законодательство, которые были приняты парламентом сегодня в первом чтении и согласно которым казино получат возможность организовывать международные азартные турниры”, — об этом говорится в заявлении Омбудсмена.
Как сказано в заявлении, Народный защитник призывает парламент не допустить дальнейшего принятия данных законопроектов. Особенно губительным является рассмотрение этого чувствительного для общества вопроса в ускоренном порядке, без привлечения соответствующих экспертов и полноценной оценки рисков влияния на права человека.
«Азартные игры оказывают серьезное негативное влияние на фундаментальные права человека. Всемирная организация здравоохранения рассматривает азартные игры как проблему общественного здравоохранения и подчеркивает такие возможные последствия, как ухудшение психического здоровья, воздействие на несовершеннолетних, финансовые трудности, семейные конфликты и повышенный риск самоубийств. ВОЗ рекомендует необходимость эффективных мер по контролю рекламы, доступности азартных игр и игорного бизнеса в целом.
Согласно пояснительной записке к инициированному законопроекту, целью его принятия является развитие туризма, привлечение иностранных участников турниров и рост экономической активности, однако документ не содержит: отдельной оценки воздействия на общественное здоровье; в записке не проанализирован возможный социальный вред и расходы на его предотвращение; при подготовке законопроекта не было обеспечено участие соответствующих экспертов и организаций; не обобщен опыт других стран; согласно пояснительной записке, он не повлияет на правовое положение детей, однако неясно, на чем основана эта оценка.
Народный защитник особо подчеркивает, что при рассмотрении законопроектов подобного типа особое значение придается всестороннему и полноценному изучению вопроса, в том числе широкому и надлежащему вовлечению экспертов профильной сферы. Вместе с тем важно, чтобы оценка предлагаемых изменений не ограничивалась лишь определением материальной выгоды и чтобы были должным образом учтены их возможное влияние на здоровье и социальное благополучие, а также связанные с этим риски», — говорится в заявлении Народного защитника.
Для справки: парламент рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об организации лотерей, азартных и призовых игр”» и вытекающий из него пакет поправок в первом чтении в ускоренном порядке и принял его 74 голосами «за» при восьми «против».
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