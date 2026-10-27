Саакашвили: Я очень люблю Жасмин — моя мать подарила квартиру и помогает финансово

Саакашвили отмечает, что он очень уважает Лизу, которая воспитывает их ребенка в трудных условиях, в условиях постоянных бомбардировок.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сделал заявление по поводу распространившейся информации о том, что гражданка Украины, депутат Лиза Ясько пытается лишить его отцовства и обязать платить алименты. У них с экс-президентом Грузии общая дочь Жасмин.

Я очень уважаю Лизу, которая, будучи членом украинского парламента, мужественно работает на благо своей страны и воспитывает нашу прекрасную дочь Жасмин в крайне трудных условиях, в условиях постоянных бомбардировок», — пишет Михаил Саакашвили в социальных сетях.

По словам Саакашвили, несмотря на то, что Жасмин родилась после его заключения, он заботится о ее благополучии, Его мать, Гиули Аласания, ежемесячно оказывает ей финансовую поддержку, а в 2022 году даже подарила ему квартиру в Киеве.

«Несмотря на то, что Жасмин родилась после моего политического заключения, я очень люблю её и искренне забочусь о её благополучии. К сожалению, сейчас у меня нет возможности видеться с дочерью.

Поэтому моя мать, Гиули, несколько раз навещала её в Киеве и других городах Европы. Всё это время она ежемесячно оказывала Жасмин финансовую поддержку и продолжает это делать по сей день.

Кроме того, моя мать продала часть семейного имущества в Грузии и в 2022 году подарила Жасмин квартиру в центре Киева.

Конечно, мы с семьёй несём полную ответственность за Жасмин и всегда будем о ней заботиться.

Надеюсь, скоро меня освободят, чтобы я мог лично быть со своей дочерью и разделить её родительскую любовь и заботу», — пишет Саакашвили.

К сведению, депутат украинского парламента Лиза Яско находится в судебном споре с Михаилом Саакашвили, с которым у неё есть общая дочь Жасмин. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно публикации, с апреля 2026 года она через суд требует назначить Саакашвили алименты и лишить его родительских прав. По словам адвоката, вопрос об алиментах решить гораздо проще, чем вопрос о лишении родительских прав. Судебное разбирательство продолжается с апреля 2026 года.