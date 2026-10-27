Отар Парцхаладзе, Мамука Пипия и Николай Картозия создадут в Москве фонд «Единство русских и грузин»
В России будет основан фонда «Единство русских и грузин». Церемония учреждения организации состоится 28 октября в московском «Президент-Отеле». Об этом изданию «МИР-инфо» сообщил лидер прокремлевского движения «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.
По его словам, основателями фонда являются Отар Романов-Парцхаладзе (бывший генеральный прокурор Грузии) и Николай Картозия. Сам Пипия будет председателем фонда.
«Мы втроём решили его создать и вместе будем вести эту работу дальше. Наши действия последних лет направлены на сближение народов и восстановление доверия между ними. Фонд, который мы представим 28 октября, — продолжение этой работы».
По информации Пипия, новая структура начнет работу с совместных торгово-экономических проектов и привлечения инвестиций. Также планируются программы молодёжных и студенческих обменов, культурно-гуманитарные форумы, развитие собственных медиаресурсов.
«Нашими партнёрами в России и Грузии выступают представители бизнеса, дипломаты, экспертные сообщества и органы государственной власти, готовые к конструктивному диалогу и совместной работе над задачами наших народов», — заявил прокремлевский политик.
Мамука Пипия отмечает, что за эти годы «было сделано много плохого с обеих сторон, чтобы разделить наши народы». Но люди всё равно «тянутся друг к другу»:
«И слава богу, потому что мы единоверцы, братья во Христе. Я верю, что такую огромную Россию рядом с Грузией Бог создал не для того, чтобы мы ссорились или тем более воевали».
Ещё в разделе «Политика» Все →
- В Грузии специальными премиями наградили выдающихся учителей
- Саакашвили: Я очень люблю Жасмин — моя мать подарила квартиру и помогает финансово
- Джапаридзе: Мы используем все правовые возможности, чтобы еще раз разоблачить реальную цель «Грузинской мечты»
- Заседание Конституционного суда по иску правящей партии возобновится завтра
- Парламент поддержал законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии “Об энергетике и водоснабжении”» 79 голосами
- Омбудсмен призывает парламент не принимать закон об азартных играх без оценки рисков влияния на права человека