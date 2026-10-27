Отар Парцхаладзе, Мамука Пипия и Николай Картозия создадут в Москве фонд «Единство русских и грузин»

В России будет основан фонда «Единство русских и грузин». Церемония учреждения организации состоится 28 октября в московском «Президент-Отеле». Об этом изданию «МИР-инфо» сообщил лидер прокремлевского движения «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

По его словам, основателями фонда являются Отар Романов-Парцхаладзе (бывший генеральный прокурор Грузии) и Николай Картозия. Сам Пипия будет председателем фонда.

«Мы втроём решили его создать и вместе будем вести эту работу дальше. Наши действия последних лет направлены на сближение народов и восстановление доверия между ними. Фонд, который мы представим 28 октября, — продолжение этой работы».