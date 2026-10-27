В Грузии специальными премиями наградили выдающихся учителей
В Кутаиси состоялась церемония вручения Национальной премии учителям 2026 года, организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии.
Национальную премию учителям и денежный приз вручил десятерым выдающимся учителям за их значительный вклад в развитие общества и системы образования министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили поздравили учителей с этим профессиональным днем и рассказали о важности роли учителей в воспитании будущих поколений.
Победителями Национальной премии 2026 года стали:
Победителями Национальной премии для учителей 2026 года стали:
- Элисо Абрамишвили, учитель химии в государственной школе № 2 им. Ильи Чавчавадзе в Сачхере;
- Миранда Хаджишвили, учитель физики в государственной школе № 3 им. Теймураза Жорбенадзе в Кобулети;
- Нино Ларцулиани, учитель грузинского языка и литературы в государственной школе № 17 им. Левана Готуа в Рустави;
- Наргизи Таварткиладзе, учитель грузинского языка и литературы в государственной школе № 2 им. Жиули Шартавы в Сенаки;
- Цисана Долидзе, учитель грузинского языка и литературы в Тбилисской первой экспериментальной государственной школе;
- Гванца Чабукиани, учитель естественных наук в государственной школе Дехвири в Цагерском муниципалитете;
- Русудан Ломтадзе, учитель английского языка в Абхазской государственной школе № 5;
- Мзиури Шавадзе, учитель обществознания в государственной школе имени Вахтанга Папунидзе в Даба-Кеде;
- Ямзе Мсхвиладзе, учитель грузинского языка как второго, в государственной школе № 1 села Дилиски, муниципалитет Ахалкалаки;
- Давит Нишнианидзе, учитель физики в государственной физико-математической школе № 41 города Кутаиси имени Андрии Размадзе.
Церемония вручения Национальной премии учителям 2026 года завершилась гала-концертом.
По инициативе правительства Грузии 27 октября был учрежден Национальный день учителя – в день рождения грузинского учителя, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили.
В этот день уже четвертый год подряд выдающимся учителям вручается Национальная премия учителя: специально разработанный значок и денежный приз в размере 10 000 лари.
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