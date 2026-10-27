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Политика

В Грузии специальными премиями наградили выдающихся учителей

В Кутаиси состоялась церемония вручения Национальной премии учителям 2026 года, организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии.

Национальную премию учителям и денежный приз вручил десятерым выдающимся учителям за их значительный вклад в развитие общества и системы образования министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили поздравили учителей с этим профессиональным днем ​​и рассказали о важности роли учителей в воспитании будущих поколений.

Победителями Национальной премии 2026 года стали:

Победителями Национальной премии для учителей 2026 года стали:

  • Элисо Абрамишвили, учитель химии в государственной школе № 2 им. Ильи Чавчавадзе в Сачхере;
  • Миранда Хаджишвили, учитель физики в государственной школе № 3 им. Теймураза Жорбенадзе в Кобулети;
  • Нино Ларцулиани, учитель грузинского языка и литературы в государственной школе № 17 им. Левана Готуа в Рустави;
  • Наргизи Таварткиладзе, учитель грузинского языка и литературы в государственной школе № 2 им. Жиули Шартавы в Сенаки;
  • Цисана Долидзе, учитель грузинского языка и литературы в Тбилисской первой экспериментальной государственной школе;
  • Гванца Чабукиани, учитель естественных наук в государственной школе Дехвири в Цагерском муниципалитете;
  • Русудан Ломтадзе, учитель английского языка в Абхазской государственной школе № 5;
  • Мзиури Шавадзе, учитель обществознания в государственной школе имени Вахтанга Папунидзе в Даба-Кеде;
  • Ямзе Мсхвиладзе, учитель грузинского языка как второго, в государственной школе № 1 села Дилиски, муниципалитет Ахалкалаки;
  • Давит Нишнианидзе, учитель физики в государственной физико-математической школе № 41 города Кутаиси имени Андрии Размадзе.

Церемония вручения Национальной премии учителям 2026 года завершилась гала-концертом.

По инициативе правительства Грузии 27 октября был учрежден Национальный день учителя – в день рождения грузинского учителя, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили.

В этот день уже четвертый год подряд выдающимся учителям вручается Национальная премия учителя: специально разработанный значок и денежный приз в размере 10 000 лари.

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