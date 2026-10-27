В Грузии специальными премиями наградили выдающихся учителей

В Кутаиси состоялась церемония вручения Национальной премии учителям 2026 года, организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии.

Национальную премию учителям и денежный приз вручил десятерым выдающимся учителям за их значительный вклад в развитие общества и системы образования министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили поздравили учителей с этим профессиональным днем ​​и рассказали о важности роли учителей в воспитании будущих поколений.