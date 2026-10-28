Каладзе: За последние три года в Украине запретили 22 партии, в Молдове — восемь, а в Европе за последние десятилетия — около 150 партий
«Политические партии не могут и не должны выполнять поручения внешних сил, направленные против страны», — так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал представителям СМИ события, происходящие в Конституционном суде.
По его словам, с 2012 года грузинская политика больше не управляется извне.
«Не может быть так, как это было много лет назад, когда грузинская политика управлялась извне. После 2012 года это отношение изменилось. На это потребовалось определённое время. Постепенно мы сделали всё необходимое, чтобы сегодня грузинское государство было абсолютно свободным. Решения принимает правительство Грузии по воле грузинского народа. Главный хозяин и полноправный владелец этой страны — его превосходительство грузинский народ.
Представители конкретных политических партий могут приводить контраргументы на заседаниях Конституционного суда, а не делать политические заявления, как они это делают», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, политические партии, совершавшие преступления, запрещались и в различных европейских странах в течение последнего десятилетия.
«Преступлением являются конкретные дела и действия, которые эти политические силы и политики на протяжении многих лет совершали по поручению внешних сил. Они получали внешнее финансирование, открыто выступали и говорили обо всём этом. Они бегали по кабинетам и пытались добиться того, чтобы страна не получила статус кандидата, пытались не допустить подписания страной Соглашения об ассоциации. Можно перечислить ещё много подобных примеров.
Также хочу сказать: когда мы говорим о запрете партий, посмотрите — на Украине за последние три года запретили 22 партии. В Молдове за последние три года запретили восемь партий, а в Европе за последние десятилетия было запрещено около 150 партий», — отметил Каха Каладзе.
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