Каладзе: За последние три года в Украине запретили 22 партии, в Молдове — восемь, а в Европе за последние десятилетия — около 150 партий

«Политические партии не могут и не должны выполнять поручения внешних сил, направленные против страны», — так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал представителям СМИ события, происходящие в Конституционном суде.

По его словам, с 2012 года грузинская политика больше не управляется извне.

«Не может быть так, как это было много лет назад, когда грузинская политика управлялась извне. После 2012 года это отношение изменилось. На это потребовалось определённое время. Постепенно мы сделали всё необходимое, чтобы сегодня грузинское государство было абсолютно свободным. Решения принимает правительство Грузии по воле грузинского народа. Главный хозяин и полноправный владелец этой страны — его превосходительство грузинский народ.