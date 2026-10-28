Прокуратура заключила процессуальное соглашение с несколькими осужденными по делу о 4 октября

Согласно её решению, все четверо были признаны виновными по предъявленным обвинениям. На сегодняшнем заседании каждый из них признал свою вину.

Осуждённые по делу о событиях 4 октября Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Гури Жвания и Ираклий Чхвирквия заключили процессуальное соглашение.

«Я осознаю правовые последствия, никакого давления не было», — заявил Муртаз Зоделава.

Согласно процессуальному соглашению, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, из которых 1 год и 1 месяц они проведут в пенитенциарном учреждении, а 2 года будут считаться условным сроком.

Осуждённые Ираклий Беридзе и Муртаз Зоделава покинут пенитенциарное учреждение 4 ноября, Ираклий Чхвирквиа — 6 ноября, а Гури Жвания выйдет из тюрьмы 16 ноября.