Прокуратура заключила процессуальное соглашение с несколькими осужденными по делу о 4 октября
Осуждённые по делу о событиях 4 октября Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Гури Жвания и Ираклий Чхвирквия заключили процессуальное соглашение.
Соглашение, достигнутое между сторонами, утвердила судья Мзия Ломтатидзе.
Согласно её решению, все четверо были признаны виновными по предъявленным обвинениям. На сегодняшнем заседании каждый из них признал свою вину.
«Я осознаю правовые последствия, никакого давления не было», — заявил Муртаз Зоделава.
Согласно процессуальному соглашению, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, из которых 1 год и 1 месяц они проведут в пенитенциарном учреждении, а 2 года будут считаться условным сроком.
Осуждённые Ираклий Беридзе и Муртаз Зоделава покинут пенитенциарное учреждение 4 ноября, Ираклий Чхвирквиа — 6 ноября, а Гури Жвания выйдет из тюрьмы 16 ноября.
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