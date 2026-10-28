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Политика

Шарашидзе: «Мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр

«Грузинская мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр — Мы просим Патриархию подключиться к рассмотрению этого вопроса и, обозначив свою позицию, помочь нам как минимум добиться того, чтобы «Грузинская мечта» не смогла принять этот пагубный закон, — заявил в беседе с журналистами депутат от партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.

По его словам, ускоренное принятие пакета законодательных поправок, связанных с возможностью проведения международных турниров по азартным играм, вызывает подозрения.

««Грузинская мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр. «Грузинская мечта» оправдывает это развитием туризма. Простите, но о каком развитии туризма идёт речь?! Если мы хотим развивать туризм, пожалуйста, «Грузинская мечта» может также легализовать проституцию, и туризм будет процветать. Можно также легализовать наркоманию, и тогда туризм будет процветать ещё больше. Вопрос заключается в следующем: хотим ли мы такого туризма? Хотим ли мы такую экономику?! Хотим ли мы обогащаться ценой гибели наших детей, молодёжи и семей?! Именно в этом заключается цель «Грузинской мечты».

Когда «Грузинская мечта» решила запретить партии, её главная цель заключалась в том, чтобы без какого-либо оппонирования и сопротивления принимать такие губительные для страны законы. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и призвать Патриархию Грузии помочь нам и подключиться к рассмотрению этого вопроса. Это очень важная тема. «Грузинская мечта», как всегда, пользуется своей властью, и ни в коем случае нельзя допускать такого масштабного развития азартных игр в Грузии.

В понедельник законопроект был внесён, во вторник его уже рассмотрел парламент, а сегодня он должен быть принят во втором чтении. Какая такая неотложная задача стоит перед нами в вопросе легализации азартных игр, что «Грузинская мечта» хочет принять этот закон в столь ускоренном порядке?! Разумеется, это как минимум вызывает подозрения», — заявил Шарашидзе.

Парламент принял в первом чтении законопроект «Об организации лотерей, азартных игр и прибыльных игр».

Вчера же Народный защитник призвал парламент не допустить дальнейшего принятия данных законопроектов. Особенно губительным, по его мнению, является рассмотрение этого чувствительного для общества вопроса в ускоренном порядке, без привлечения соответствующих экспертов и полноценной оценки рисков влияния на права человека.

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