Шарашидзе: «Мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр

«Грузинская мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр — Мы просим Патриархию подключиться к рассмотрению этого вопроса и, обозначив свою позицию, помочь нам как минимум добиться того, чтобы «Грузинская мечта» не смогла принять этот пагубный закон, — заявил в беседе с журналистами депутат от партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.

По его словам, ускоренное принятие пакета законодательных поправок, связанных с возможностью проведения международных турниров по азартным играм, вызывает подозрения.

««Грузинская мечта» пытается превратить Грузию в страну азартных игр. «Грузинская мечта» оправдывает это развитием туризма. Простите, но о каком развитии туризма идёт речь?! Если мы хотим развивать туризм, пожалуйста, «Грузинская мечта» может также легализовать проституцию, и туризм будет процветать. Можно также легализовать наркоманию, и тогда туризм будет процветать ещё больше. Вопрос заключается в следующем: хотим ли мы такого туризма? Хотим ли мы такую экономику?! Хотим ли мы обогащаться ценой гибели наших детей, молодёжи и семей?! Именно в этом заключается цель «Грузинской мечты».