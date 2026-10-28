Законопроект об азартных играх будет способствовать высокой туристической активности — депутат

Законопроект «Об организации лотерей, азартных игр и прибыльных развлечений» вносит изменения в законодательство, касающиеся проведения международных турниров в Грузии. Такие турниры будут регулироваться, заявил председатель парламентского комитета по экономической политике Шота Берекашвили в интервью грузинскому «Первому каналу».

По его словам, проведение подобных турниров будет способствовать высокой туристической активности в таких регионах, как Аджарский край, в феврале, марте и апреле.

«Раньше в законодательстве не было никаких положений. Когда мы говорим о проведении международного турнира в Грузии, в данном случае мы имеем в виду, например, Европейский покерный турнир, который проводится почти во всех европейских столицах. Это спортивное соревнование по покеру. Игроки создают турнир, и определяется победитель. Если бы такие турниры проводились в Грузии, вышеупомянутые изменения регулировали бы проведение игр. С изменениями, наоборот, требования становятся строже. Для проведения такого турнира 70% участников должны быть иностранцами, что является необходимым условием. Граждане Грузии будут допущены к участию в турнире только до 30%. Все существующие в законодательстве ограничения, касающиеся игорной индустрии, остаются в силе. В данном случае вышеупомянутая инициатива направлена ​​на поддержку туристического сектора в межсезонье. Например, когда наблюдается межсезонье туристических посещений Грузии, и эти показатели снижаются. Проведение таких турниров будет способствовать повышению туристической активности в туристических регионах, например, в чтобы в Аджарском регионе, в феврале, марте, апреле. Соответственно, все это окажет положительное влияние на экономическую активность», — сказал Берекашвили.