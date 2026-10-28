Для патриархии стали неожиданностью поправки к Закону об азартных играх

Протоиерей Андрия Джагмаидзе отмечает, что Церковь активно участвует в процессе регулирования игорного бизнеса с 2017 года, который возглавлял тогдашний престолонаследник, Его Святейшество Шио.

По словам Джагмаидзе, вышеупомянутый пакет законодательных актов стал полной неожиданностью для Патриархата, поскольку власти не общались с ним заранее.

Глава отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, комментирует планируемые поправки к Закону об азартных играх, которые позволят казино организовывать международные турниры по азартным играм и получать налоговые льготы.

«Грузинский Патриархат был непосредственным инициатором и одним из главных участников процесса, начавшегося в 2017 году, целью которого было разработать и установить правила в сфере азартных игр… Был проведен ряд исследований, собраны и проанализированы статистические данные, результаты которых мы представили общественности. В итоге правительство приняло целый пакет нормативных актов, что было очень приветствовано», — сказал Джагмаидзе в интервью Interpressnews.

По его словам, несмотря на то, что в Патриархате еще не состоялось широкого обсуждения этого вопроса, Церковь не может оставаться в стороне от этого процесса. Джагмаидзе добавляет, что лично разделяет доводы Общественного защитника и надеется, что диалог с авторами законопроекта завершится положительным результатом.

Грузинский парламент в ускоренном порядке рассматривает пакет законодательных актов, разрешающий казино организовывать международные турниры по азартным играм. Законопроект был зарегистрирован 26 октября и будет рассмотрен в первом, втором и третьем чтениях 27-28 октября; он уже был принят в двух чтениях. Принятие в третьем чтении запланировано на сегодня.

Определение международного турнира: Согласно законопроекту, таким турниром будет считаться игра, в которой не менее 70% участников являются гражданами иностранного государства. [Это положение было изменено во втором чтении, и доля иностранных участников увеличена до 80%.]

Освобождение от налогов: Если организатор использует клубный стол только для международного турнира, и призовой фонд превышает 3 миллиона лари, он будет освобожден от налога на игорный бизнес.

Общественный защитник также выступает против принятия законопроекта. Омбудсмен призвал парламент не поддерживать указанную инициативу. По его оценке, недопустимо спешить с принятием столь деликатного для общества вопроса без надлежащих экспертных заключений и оценки ожидаемых рисков для прав человека.