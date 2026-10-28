Законодательный пакет по казино был скорректирован во втором чтении

Поправки, запланированные к закону «Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр», предусматривающие проведение казино международных турниров по азартным играм в Грузии и рассматриваемые парламентом в ускоренном порядке, были скорректированы во втором чтении.

Перед голосованием по пакету законодательных поправок во втором чтении докладчик, председатель парламентского комитета по экономической политике Шота Берекашвили заявил, что по итогам консультаций внутри команды, с «Силой народа» и «Европейскими социалистами» было решено установить обязательное условие для проведения международного турнира: 80% от общего числа его участников должны составлять иностранные граждане вместо 70%, как предусматривалось первоначальной редакцией проекта.

Парламент принял законопроект во втором чтении с этой оговоркой. Результаты голосования: 74 голоса за, 9 — против.