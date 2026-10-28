Законодательный пакет по казино был скорректирован во втором чтении
Поправки, запланированные к закону «Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр», предусматривающие проведение казино международных турниров по азартным играм в Грузии и рассматриваемые парламентом в ускоренном порядке, были скорректированы во втором чтении.
Перед голосованием по пакету законодательных поправок во втором чтении докладчик, председатель парламентского комитета по экономической политике Шота Берекашвили заявил, что по итогам консультаций внутри команды, с «Силой народа» и «Европейскими социалистами» было решено установить обязательное условие для проведения международного турнира: 80% от общего числа его участников должны составлять иностранные граждане вместо 70%, как предусматривалось первоначальной редакцией проекта.
Парламент принял законопроект во втором чтении с этой оговоркой. Результаты голосования: 74 голоса за, 9 — против.
Сегодня же пакет законодательных поправок будет утверждён в третьем чтении.
Согласно законопроекту, международный турнир по азартным играм — это турнир, организованный казино, призовой фонд которого заранее гарантирован организатором и не менее 80% от общего числа участников которого составляют иностранные граждане.
Согласно проекту, если организатор использует игровой стол клуба исключительно для проведения международного турнира, а его призовой фонд превышает 3 миллиона лари, он не будет платить установленный законом «О сборе за игорный бизнес» сбор за игорный бизнес, предусмотренный для игрового стола клуба.
В то же время организатор имеет право получать доход от проведения международного турнира по азартным играм. Организация международного турнира будет разрешена как на объекте, действующем на основании разрешения на организацию казино, так и за его пределами.
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