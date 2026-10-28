Леван Бежашвили: Противостояние с автократическим правлением требует единства
Противостояние народа олигархическому режиму и автократическому правителю требует единства — Не имеет значения, членом какой партии является человек, он гражданский активист или работает ли в НПО и так далее — Мы должны оставаться единым народом и от имени этого народа бороться с политическим противником, которого называют автократическим правителем, — заявил в беседе с журналистами представитель «Национального движения» Леван Бежашвили.
По его словам, последнее решение в отношении запрета партий нивелирует возможности нормальной общественно-политической жизни в стране.
«У Грузии есть один политический противник, который мешает грузинскому народу демократически развивать страну, препятствует вступлению Грузии в Европейский союз, пытается превратить страну в государство, подчинённое его собственной воле. Это Бидзина Иванишвили и „Грузинская мечта“, которые превратили ведущее демократическое государство в автократический режим.
Противостояние народа этому олигархическому режиму и автократическому правителю требует единства. В данном случае не имеет значения, членом какой партии является человек, он гражданский активист или работает в НПО и так далее. Главное, чтобы сегодня, когда „Грузинская мечта“ и Бидзина Иванишвили намерены упразднить политические партии, мы оставались единым народом и от имени этого народа боролись с политическим противником, которого называют автократическим правителем. Неправительственные организации также являются частью этого общества. Ответственность за столь тяжёлое и плачевное положение в стране с точки зрения коррупции, социальной ситуации и эмиграции лежит не только на политических партиях.
О демократии уже вообще не приходится говорить. Последнее решение о запрете партий полностью нивелирует возможности нормальной общественно-политической жизни в стране.
Разумеется, будь то представитель НПО, гражданский активист, общественный деятель или политическая партия, каждый обязан включиться в борьбу против этого общего политического противника, поскольку этого требуют национальные интересы Грузии», — отметил Бежашвили.
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