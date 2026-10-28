Леван Бежашвили: Противостояние с автократическим правлением требует единства

Противостояние народа олигархическому режиму и автократическому правителю требует единства — Не имеет значения, членом какой партии является человек, он гражданский активист или работает ли в НПО и так далее — Мы должны оставаться единым народом и от имени этого народа бороться с политическим противником, которого называют автократическим правителем, — заявил в беседе с журналистами представитель «Национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, последнее решение в отношении запрета партий нивелирует возможности нормальной общественно-политической жизни в стране.

«У Грузии есть один политический противник, который мешает грузинскому народу демократически развивать страну, препятствует вступлению Грузии в Европейский союз, пытается превратить страну в государство, подчинённое его собственной воле. Это Бидзина Иванишвили и „Грузинская мечта“, которые превратили ведущее демократическое государство в автократический режим.