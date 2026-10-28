Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения, оценки оснований для его продления и выписки лица из стационара. Законопроект был рассмотрен парламентом в ускоренном порядке и принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании.

В этой связи изменения внесены в закон «О психическом здоровье», а также в Уголовно-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс. По пояснению депутатов «Грузинской мечты», основанием для внесения изменений стало решение Конституционного суда.

Согласно действующему законодательству, судья по уголовным делам назначает принудительное психиатрическое лечение на срок до четырёх лет. Согласно законопроекту, принятому парламентом, специальная комиссия психиатрического учреждения будет каждые два месяца после назначения принудительного психиатрического лечения рассматривать вопрос и выяснять, сохраняются ли основания, послужившие причиной назначения принудительного лечения.