Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения
Парламент внес изменения в порядок проведения принудительного психиатрического лечения, оценки оснований для его продления и выписки лица из стационара. Законопроект был рассмотрен парламентом в ускоренном порядке и принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании.
В этой связи изменения внесены в закон «О психическом здоровье», а также в Уголовно-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс. По пояснению депутатов «Грузинской мечты», основанием для внесения изменений стало решение Конституционного суда.
Согласно действующему законодательству, судья по уголовным делам назначает принудительное психиатрическое лечение на срок до четырёх лет. Согласно законопроекту, принятому парламентом, специальная комиссия психиатрического учреждения будет каждые два месяца после назначения принудительного психиатрического лечения рассматривать вопрос и выяснять, сохраняются ли основания, послужившие причиной назначения принудительного лечения.
Решение комиссии как в случае принудительного психиатрического лечения, так и в случае недобровольного психиатрического лечения может быть обжаловано в административном порядке.
Каждые шесть месяцев после назначения принудительного психиатрического лечения администрация психиатрического учреждения будет направлять в суд решение комиссии вместе с соответствующей документацией. Суд рассмотрит вопрос о том, сохраняются ли основания, на которых было назначено лечение. При этом лечащий врач по-прежнему будет вправе в любое время обратиться в комиссию, если сочтёт, что пациент выздоровел досрочно.
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