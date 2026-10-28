Папуашвили: На деньги ЕС в Грузии финансировались «коктейли Молотова» и снаряжение для оказания сопротивления полиции
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал в социальной сети информацию, распространенную в международных СМИ, согласно которой Евросоюз финансировал организации, участвовавшие в поддержке и организации акций протеста во Франции и Италии.
Как пишет Папуашвили, трудно усомниться в достоверности этой информации.
«Трудно усомниться в достоверности этой информации, когда мы достоверно знаем, что на деньги Евросоюза в Грузии финансировались не только радикальные группы, но и кампания “коктейлей Молотова”, а также снаряжение для оказания сопротивления полиции», — пишет Шалва Папуашвили.
Для справки, по информации, распространенной в международных СМИ, пять правозащитных организаций и профсоюзов, участвовавших в поддержке и организации акций протеста во Франции и Италии, получали финансирование от Евросоюза.
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