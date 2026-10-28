Ника Гварамия: Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия
Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия — Возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия во время рассмотрения в Конституционном суде конституционного иска о запрете оппозиционных партий.
По словам Ники Гварамия, «мы оказались перед лицом искажённой реальности», поскольку в соответствии с этим иском должен быть запрещён как политик Бадри Джапаридзе, подписавший Акт о восстановлении независимости, тогда как иск о запрете подписал человек, свергнувший законную власть Звиада Гамсахурдия.
«В будущем обязательно скажут, что сегодня, 36 лет спустя, мы говорим о том, что процесс развивается совершенно инверсивно, всё полностью перевёрнуто и мы возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, но уже без Звиада Гамсахурдия. Это повышает вероятность того, что мы снова окажемся там, откуда выбрались благодаря Звиаду.
Я не настроен пессимистично, действительно верю в победу этой страны и её европейскую интеграцию. Но, несмотря на это, я не могу не подчеркнуть ту катастрофу, перед которой несколько человек поставили Грузию, в том числе и люди, находящиеся в этом зале.
Сегодня в результате решения, принятия которого добивается «Грузинская мечта», Бадри Джапаридзе будет отстранён от политики. Это человек, который подписал Декларацию независимости. Зато иск подписывают те, кто сверг законную власть, причём с оружием в руках. Вот в такой искажённой реальности мы живём», — заявил Ника Гварамия.
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