Сегодня мы хороним достижения Звиада Гамсахурдия — Возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия во время рассмотрения в Конституционном суде конституционного иска о запрете оппозиционных партий.

По словам Ники Гварамия, «мы оказались перед лицом искажённой реальности», поскольку в соответствии с этим иском должен быть запрещён как политик Бадри Джапаридзе, подписавший Акт о восстановлении независимости, тогда как иск о запрете подписал человек, свергнувший законную власть Звиада Гамсахурдия.

«В будущем обязательно скажут, что сегодня, 36 лет спустя, мы говорим о том, что процесс развивается совершенно инверсивно, всё полностью перевёрнуто и мы возвращаемся туда, откуда нас вытащил Звиад Гамсахурдия, но уже без Звиада Гамсахурдия. Это повышает вероятность того, что мы снова окажемся там, откуда выбрались благодаря Звиаду.