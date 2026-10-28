Парламент Грузии ускоренно принял закон о казино несмотря на споры

Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законодательных поправок, в результате вступления в силу которых в Грузии будут проводиться международные турниры по азартным играм.

Законодательную инициативу представили депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», и по итогам голосования (73 — «за», 5 — «против») законопроект был принят в окончательном чтении. На обсуждение и утверждение проекта ушло два пленарных заседания.

В ходе двухдневного обсуждения проект был скорректирован. В частности, было решено, что обязательным условием для проведения международного азартного турнира станет участие в нем не менее 80% иностранных граждан от общего числа игроков, вместо 70%, как предусматривалось в первоначальной редакции документа.