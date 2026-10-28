Парламент Грузии ускоренно принял закон о казино несмотря на споры
Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законодательных поправок, в результате вступления в силу которых в Грузии будут проводиться международные турниры по азартным играм.
Законодательную инициативу представили депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», и по итогам голосования (73 — «за», 5 — «против») законопроект был принят в окончательном чтении. На обсуждение и утверждение проекта ушло два пленарных заседания.
В ходе двухдневного обсуждения проект был скорректирован. В частности, было решено, что обязательным условием для проведения международного азартного турнира станет участие в нем не менее 80% иностранных граждан от общего числа игроков, вместо 70%, как предусматривалось в первоначальной редакции документа.
Кроме того, из первоначальной версии законопроекта исключили статью, которая предусматривала штраф в размере 150 000 лари за организацию международного азартного турнира неуполномоченным лицом.
Согласно принятому парламентом закону, международный азартный турнир — это организованный казино турнир по азартным играм, призовой фонд которого заранее гарантирован организатором и в котором не менее 80% от общего числа участников составляют иностранные граждане.
Согласно проекту, если организатор использует клубный стол исключительно для проведения международного азартного турнира, а призовой фонд турнира превышает 3 миллиона лари, он освобождается от уплаты сбора на игорный бизнес, установленного для клубного стола.
При этом организатор получает право извлекать доход от проведения международного азартного турнира. Организация таких турниров будет разрешена как на объектах, имеющих разрешение на устройство казино, так и за их пределами.
Облагаемый доход физического лица, полученный в виде выигрыша от участия в международном азартном турнире, будет облагаться налогом по ставке 20%. Вместе с тем освобождается от налогообложения доход иностранного гражданина, полученный в результате участия в международном азартном турнире, призовой фонд которого превышает 3 000 000 лари.
Принятый парламентом закон также устанавливает штраф за нарушение разрешительных условий организации международных азартных турниров в размере 50 000 лари.
С критикой инициативы выступили Патриархия Грузии, Аппарат Народного защитника и оппозиция.
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