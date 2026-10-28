Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

Парламент Армении одобрил соглашение с США о реализации проекта TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». За проголосовали 63 депутата, против — 32.

Проект предусматривает создание транспортного коридора через территорию Армении, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Он может включать железные и автомобильные дороги, линии электропередачи, оптоволоконные сети, а также нефте- и газопроводы.

Согласно соглашению, для реализации проекта создадут компанию, в которой американской стороне будут принадлежать 74% акций, а Армении — 26%. Первоначальный срок соглашения составит 49 лет с возможностью продления ещё на 50 лет. В случае продления доля Армении увеличится до 49%.