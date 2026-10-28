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Политика

Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

Парламент Армении одобрил соглашение с США о реализации проекта TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». За проголосовали 63 депутата, против — 32.

Проект предусматривает создание транспортного коридора через территорию Армении, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Он может включать железные и автомобильные дороги, линии электропередачи, оптоволоконные сети, а также нефте- и газопроводы.

Согласно соглашению, для реализации проекта создадут компанию, в которой американской стороне будут принадлежать 74% акций, а Армении — 26%. Первоначальный срок соглашения составит 49 лет с возможностью продления ещё на 50 лет. В случае продления доля Армении увеличится до 49%.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заверил депутатов, что маршрут будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией Армении, а пограничный контроль, таможня и правоохранительные функции останутся за армянскими властями.

Оппозиция выступила против соглашения. Депутат Анна Григорян заявила, что, хотя документ формально подписан между Арменией и США, в нём явно учитываются интересы Азербайджана. Оппозиционные депутаты также указали на отсутствие точных расчётов экономической выгоды для Армении и гарантий встречного доступа к транспортным маршрутам через Азербайджан.

Мирзоян, в свою очередь, считает, что открытие региональных коммуникаций расширит торговые возможности Армении и позволит стране стать важным транзитным узлом.

Договорённость о создании TRIPP была достигнута в Вашингтоне в августе 2025 года на встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при участии Дональда Трампа.

Несмотря на ратификацию, устав компании и соглашение между акционерами ещё предстоит согласовать. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном также пока не подписан.

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