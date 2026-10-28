Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии

Была подчеркнута важность скоординированных действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, в том числе систематического обмена информацией между странами-партнерами и тесного сотрудничества с международными организациями.

Были отмечены усилия грузинских властей по реализации сбалансированной наркополитики, в том числе в области профилактики, лечения и реабилитации, снижения вреда и ограничения реализации. Были отмечены шаги, предпринятые в сфере здравоохранения и реабилитации, включая государственное финансирование заместительной опиоидной терапии, которой пользуются около 14 000 пациентов.

В ходе обсуждения также были затронуты результаты, достигнутые в борьбе с наркопреступностью. Было отмечено, что в 2026 году в отношении 7438 человек было возбуждено уголовное преследование за преступления, связанные с наркотиками, а 1409 человек, причастных к различным формам незаконного оборота наркотиков, были задержаны.

В совещании принял участие глава Правительственной администрации Леван Жоржолиани.