Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Комиссии по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, бывшим президентом Польши Александром Квасьневским.
По информации администрации правительства Грузии, на встрече рассмотрели вопросы регионального сотрудничества в области наркополитики и существующие проблемы.
Была подчеркнута важность скоординированных действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, в том числе систематического обмена информацией между странами-партнерами и тесного сотрудничества с международными организациями.
Были отмечены усилия грузинских властей по реализации сбалансированной наркополитики, в том числе в области профилактики, лечения и реабилитации, снижения вреда и ограничения реализации. Были отмечены шаги, предпринятые в сфере здравоохранения и реабилитации, включая государственное финансирование заместительной опиоидной терапии, которой пользуются около 14 000 пациентов.
В ходе обсуждения также были затронуты результаты, достигнутые в борьбе с наркопреступностью. Было отмечено, что в 2026 году в отношении 7438 человек было возбуждено уголовное преследование за преступления, связанные с наркотиками, а 1409 человек, причастных к различным формам незаконного оборота наркотиков, были задержаны.
В совещании принял участие глава Правительственной администрации Леван Жоржолиани.
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