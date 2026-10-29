Скандал с избиением криминального авторитета в тюрьме: министр подтвердил, что Пеикришвили был в камере не один

«Одно могу вам подтвердить: Пеикришвили действительно был в камере не один. Остальное — почему произошло подселение этих лиц… [должно быть установлено]».

28 октября в интервью телеканалу «Рустави 2» Салия заявил, что как только общественности через СМИ стало известно об инциденте с Пеикришвили, ведомство незамедлительно начало расследование — сначала Генеральная инспекция министерства, а затем, «исходя из определенных показаний», прокуратура. При этом в интересах следствия миристр не стал говорить о деталях этих показаний.

По словам министра юстиции Грузии Пааты Салия, он может «с уверенностью» утверждать, что в Глданской тюрьме №8 обвиняемый Давид Пеикришвили, который попал в клинику «Вивамед» с тяжелыми травмами и обвинял в насилии Вато Кипиани, в изоляторе «действительно был не один».

На уточняющий вопрос, подселили ли к Пеикришвили других лиц и был ли среди них Вато Кипиани, Салия ответил:

«Это уже следствие установит: конкретно имена и фамилии тех лиц, кто это был, сколько было человек, почему произошло их подселение, кто руководил, кто курировал, кто был проинформирован и так далее», — заявил он.

Напомним, криминальные авторитеты братья-близнецы Давид и Георгий Пеикришвили были задержаны 22 сентября 2026 года. Их доставили в пенитенциарное учреждение №8 в Глдани.

15 октября задержанные по обвинению в групповом насилии Вато и Шота Кипиани, а также Автандил Биланишвили (больше известный как «Кацро») после назначения меры пресечения в виде предварительного заключения оказались в этой же тюрьме.

Между Вато Кипиани и братьями Пеикришвили существует давняя история противостояния.

Тем не менее, по словам адвоката Давида Пеикришвили, 16 октября к нему подселили Вато Кипиани, который вместе с сопровождавшими лицами избил его.

Эти сообщения опровергли как Специальная пенитенциарная служба, так и сам Кипиани. Однако Давида Пеикришвили дважды доставляли в клинику «Вивамед»: 19 октября — с переломом четырех ребер, переломами лицевых костей и травмой черепа, 20 числа — с ранением руки (нанесение самоповреждений).

Тогда же следственное управление Генеральной инспекции Министерства юстиции начало расследование, а позднее материалы дела были переданы прокуратуре.

26 октября глава Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе обратился к министру юстиции Паате Салия с заявлением об отставке — после поступившей от прокуратуры «рекомендации» покинуть занимаемый пост.