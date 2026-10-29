Лидера партии «Дроа» Элене Хоштария перевели из тюрьмы в клинику Тодуа
Находящаяся в заключении лидер партии «Дроа» Элене Хоштария переведена из Руставской женской тюрьмы в клинику Тодуа в Тбилиси.
Осужденную доставили в больницу для планового осмотра в инвалидной коляске.
«Как было согласовано, примерно раз в месяц ее переводят в клинику на обследование, раз в месяц ей необходимо делать конкретный препарат. Состояние ее здоровья более-менее нормальное, но не сказать, что она выздоровела. На данный момент она в клинике Тодуа», — сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе партии «Дроа».
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария из-за ухудшения состояния здоровья несколько месяцев назад изначально была переведена в клинику «Вивамед». Из этой клиники ее вернули в Руставскую женскую тюрьму 27 сентября.
Напомним, правоохранители задержали лидера «Дроа» Элене Хоштария 15 сентября 2025 года по делу о повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Элене Хоштария сделала на предвыборном баннере надпись «Русская мечта». Суд избрал для политика меру пресечения в виде тюремного залога в размере 5 000 лари, однако она отказалась его платить.
Хоштария предъявлено обвинение по первой части статьи 187 УК Грузии, подразумевающей повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб. Судья Георгий Аревадзе признал Хоштария виновной по делу о повреждении баннера Каладзе и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
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