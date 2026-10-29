Премьер-министр поздравил Национальную академию наук с 85-летием

«Прочную основу для создания Академии наук заложила богатая история нашей страны, однако непосредственной предпосылкой её основания стало создание Тбилисского государственного университета по инициативе Иване Джавахишвили. Первый грузинский университет открыл путь к формированию научных дисциплин, дальнейшее развитие которых продолжилось именно в стенах Академии наук.

Выступая на мероприятии, посвящённом юбилейной дате, глава правительства подчеркнул особый вклад грузинских учёных и отметил многолетние традиции грузинского образования и науки.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили поздравил Национальную академию наук с 85-летием.

С момента основания, начиная с тяжёлых лет Второй мировой войны, академия активно участвовала в развитии науки в Грузии. За прошедшие десятилетия благодаря усилиям академиков и других учёных был создан целый ряд значимых трудов в области гуманитарных, естественных и точных наук.

Неоценима и роль академии в процессе становления государственности. На фоне современных глобальных политических, культурных и социальных вызовов сильная наука имеет для страны стратегическое значение. При принятии государственных решений опыт и выводы учёных являются для нас и каждого государственного ведомства чрезвычайно важным аргументом.

Я рад, что Академия наук и каждый наш учёный по-прежнему готовы достойно отвечать на вызовы нового времени и участвовать в развитии нашей страны. Со своей стороны обещаем и впредь углублять сотрудничество и содействовать укреплению академии», — заявил Ираклий Кобахидзе.

С 85-летием Национальную академию наук Грузии также поздравили президент страны Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе. Протопресвитер Георгий Звиададзе зачитал учёным поздравительное послание патриарха.

На юбилейном заседании, которое открыл президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели, выступили президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асаф Гаджиев и профессор Токийского университета Хиротакэ Маэда.

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента Грузии, а также научного сообщества.