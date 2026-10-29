Премьер-министр Грузии встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии Кортни Остриан. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

По их же данным, глава правительства поздравил Кортни Остриан с назначением на должность и пожелал ей успехов.

«На встрече стороны обсудили отношения Грузии-США.