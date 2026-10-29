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Политика

Премьер-министр Грузии встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии Кортни Остриан. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

По их же данным, глава правительства поздравил Кортни Остриан с назначением на должность и пожелал ей успехов.

«На встрече стороны обсудили отношения Грузии-США.

Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова к восстановлению стратегического партнерства с США с чистого листа. Ираклий Кобахидзе подчеркнул важную роль исполняющей обязанности посла в этом процессе.

На встрече присутствовал руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани», — говорится в информации.

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