Премьер-министр Грузии встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности посла США в Грузии Кортни Остриан. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
По их же данным, глава правительства поздравил Кортни Остриан с назначением на должность и пожелал ей успехов.
«На встрече стороны обсудили отношения Грузии-США.
Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова к восстановлению стратегического партнерства с США с чистого листа. Ираклий Кобахидзе подчеркнул важную роль исполняющей обязанности посла в этом процессе.
На встрече присутствовал руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани», — говорится в информации.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Каладзе: здания на проспекте Руставели начнут реконструировать в следующем году
По информации мэрии Тбилиси, после завершения работ по восстановлению дорожного покрытия и подземных коммуникаций на проспекте Руставели начнётся…
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Грузию
Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Грузию. Информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития…
Посол Ирана прокомментировал заявления о торговле с Афганистаном и царице Кетеван
Посол Ирана в Грузии Али Моджани в комментарии телеканалу Pirveli рассказал о своих последних заявлениях относительно торговли Грузии с Афганистаном…
Transparency International возложила ответственность за состояние здоровья Элене Хоштария на Иванишвили
Организация Transparency International Georgia возлагает ответственность за состояние здоровья Элене Хоштарии на основателя партии «Грузинская мечта»…
Раса Юкнявичене: Вся ответственность за здоровье Элене Хоштария возлагается на «Грузинскую мечту»
Полная ответственность за здоровье Элене Хоштария возлагается на «Грузинскую мечту», пишет европарламентарий Раса Юкнявичене в социальной сети.…
Джапаридзе: В случае удовлетворения иска судом «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью
Удовлетворением Конституционным судом иска «политика нераздражения» России станет конституционной обязанностью. Это означает, что критика оккупанта…