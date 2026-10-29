Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Грузию

В рамках визита под сопредседательством премьер-министров Грузии и Азербайджана состоится 11-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

По заявлению Мариам Квривишвили, в рамках межправительственной комиссии будут рассмотрены важные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами.

«В рамках комиссии будут рассмотрены такие важные вопросы, как сотрудничество между двумя странами в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли и в других направлениях. Мы также получим возможность поговорить о проектах регионального значения, где сотрудничество Грузии и Азербайджана играет огромную роль, в особенности в контексте “Среднего коридора”», — заявила Мариам Квривишвили.