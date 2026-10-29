Спикер парламента Грузии поздравил Турецкий народ с Днем республики

«Наши страны достигли впечатляющего прогресса в двусторонних отношениях. Для нас настоящая дружба и партнерство означают постоянную готовность к открытому и конструктивному диалогу, открытое и искреннее обсуждение общих вызовов, достижение компромиссов. В диалог мы вступаем с уважением к суверенитету и национальным интересам друг друга. Именно такой подход создает основу для взаимного уважения, прочного доверия и долгосрочного сотрудничества.

«Искренне поздравляю турецкий народ с исторической датой — Днем Республики и желаю мира, благополучия и дальнейших успехов», — заявил председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 103-й годовщине провозглашения Турецкой Республики.

К сожалению, в современном мире мы видим готовность к конфронтации больше, чем к диалогу. На фоне сложной и напряженной геополитической ситуации, когда именно диалог должен быть главным путем преодоления вызовов, углубляется поляризация между странами, а вместо поиска консенсуса поощряется противостояние. Кризис доверия всё больше углубляется, а достижение мирного и mutually выигрышного выхода становится всё более трудным.

Сегодня, когда на мировой политической арене мы редко встречаем настоящих лидеров-миротворцев, особенной является роль Президента Турции, Его Превосходительства Реджепа Таипа Эрдогана. Турция смогла сохранить верность главной цели, которая выражается в стремлении к миру. Мирные инициативы Турции подтверждают, насколько важно создавать надлежащее пространство для диалога, особенно тогда, когда доверие между акторами, которые должны обеспечивать глобальную безопасность, крайне низко.

Миротворчество — это не слабость, это проявление политической мудрости и мужества. Мир требует ответственности и диалога. Сегодня, когда доверие в международных отношениях всё больше слабеет, забота о содействии миру заслуживает особого признания. В этом году Грузия отмечает 1700-летие христианской государственности. Поэтому я хочу вспомнить евангельские слова: „Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими“», — отметил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента также подчеркнул важность мира на Южном Кавказе, что является одной из важных предпосылок для развития Черноморского региона.

«Для мира и развития особое значение имеет развитие Среднего коридора, укрепление транспортных связей и создание новых экономических возможностей.

Убежден, что дружба между Грузией и Турцией будет укрепляться и в будущем и внесет значительный вклад в упрочение регионального мира, стабильности и процветания. Еще раз поздравляю турецкий народ с Днем Республики. Верю, что стратегическое партнерство между Грузией и Турцией принесет еще немало пользы нашим странам и народам», — заявил Шалва Папуашвили.