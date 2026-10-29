Грузия представила свой опыт в сфере экологического образования на COP17
В Ереване, в рамках 17-й встречи Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17), директор Центра экологической информации и образования Тамта Девдариани ознакомила международных партнеров с основными направлениями деятельности центра, инициативами в сфере экологического образования и возможностями международного сотрудничества.
На встрече Тамта Девдариани представила инициативу правительства Грузии «Мой первый саженец». Инициатива направлена на формирование у детей экологической ответственности и бережного отношения к природе, осмысление важности биоразнообразия и содействие вовлечению подрастающего поколения в процесс защиты окружающей среды. Программа реализуется при участии министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, других государственных ведомств и органов местного самоуправления.
Международным партнерам также была предоставлена информация о Национальной стратеги и плане действий по сохранению биоразнообразия Грузии (NBSAP), в реализации которых участвует Центр экологической информации и образования.
В ходе встречи особое внимание было уделено значению экологического образования в контексте защиты и сохранения биоразнообразия, повышения осведомленности общественности и усиления вовлеченности граждан в экологические вопросы. Стороны также обсудили международные проекты центра и возможности углубления сотрудничества с партнерами.
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