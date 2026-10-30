Али Асадов: Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана
“Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков живут в братской дружбе”, – заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.
По словам Али Асадова, за последние годы стратегическое партнёрство между двумя странами вышло на качественно новый уровень.
«Динамика политического диалога на высоком уровне играет очень важную роль в углублении нашего сотрудничества. В этом отношении особого внимания заслуживают состоявшийся в апреле визит в Грузию президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, а также ваш визит в Азербайджанскую Республику в мае.
Эти визиты и подписанные соглашения ещё раз подтверждают стратегический характер наших отношений и способствуют укреплению сотрудничества по различным направлениям. В рамках международных организаций мы всегда поддерживаем друг друга, особенно по вопросам территориальной целостности и суверенитета», — отметил Али Асадов.
Премьер-министр Азербайджана также акцентировал внимание на торгово-экономических отношениях.
«Торгово-экономические отношения развиваются весьма позитивными темпами и последовательно расширяются. Грузия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана. За девять месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 40% и достиг 1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наше сотрудничество в инвестиционной сфере демонстрирует очень хорошую динамику. Азербайджан осуществляет инвестиции в Грузию, объём которых составляет около 4 млрд долларов США.
Реализованные нами совместно мегапроекты, в том числе Южный газовый коридор, играют особую роль в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы», — заявил премьер-министр Азербайджана.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Григол Гегелия о «Грузинской мечте»: Это режим, который прослушивал самого Илию II
Гордуладзе заявил, что Сиоридзе солгал, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви — Это режим,…
Грузия и Азербайджан подписали ряд соглашений
В рамках 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном были подписаны соглашения между…
Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме — Кобахидзе
Демаркация-делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться в дружественном режиме, – заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналистов,…
Премьер-министр назвал «незначительными изменениями» поправки к закону об азартных играх
Никаких особых изменений не вводится — Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась — Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти…
Али Асадов: Транспорт и транзит являются одним из важнейших направлений сотрудничества между Грузией и Азербайджаном
“Расширение сотрудничества между Грузией и Азербайджаном отвечает интересам обеих стран, и я уверен, что сегодняшние решения внесут свой вклад в…
Кобахидзе: Совместные проекты Грузии и Азербайджана на протяжении многих лет обеспечивают надежный транзит
“Важным направлением стратегических отношений Грузии и Азербайджана является энергетика. Совместно реализованные проекты — нефтепровод Баку — Тбилиси…