Али Асадов: Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

“Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков живут в братской дружбе”, – заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

По словам Али Асадова, за последние годы стратегическое партнёрство между двумя странами вышло на качественно новый уровень.

«Динамика политического диалога на высоком уровне играет очень важную роль в углублении нашего сотрудничества. В этом отношении особого внимания заслуживают состоявшийся в апреле визит в Грузию президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, а также ваш визит в Азербайджанскую Республику в мае.