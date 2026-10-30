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Политика

Али Асадов: Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

“Развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков живут в братской дружбе”, – заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

По словам Али Асадова, за последние годы стратегическое партнёрство между двумя странами вышло на качественно новый уровень.

«Динамика политического диалога на высоком уровне играет очень важную роль в углублении нашего сотрудничества. В этом отношении особого внимания заслуживают состоявшийся в апреле визит в Грузию президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, а также ваш визит в Азербайджанскую Республику в мае.

Эти визиты и подписанные соглашения ещё раз подтверждают стратегический характер наших отношений и способствуют укреплению сотрудничества по различным направлениям. В рамках международных организаций мы всегда поддерживаем друг друга, особенно по вопросам территориальной целостности и суверенитета», — отметил Али Асадов.

Премьер-министр Азербайджана также акцентировал внимание на торгово-экономических отношениях.

«Торгово-экономические отношения развиваются весьма позитивными темпами и последовательно расширяются. Грузия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана. За девять месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 40% и достиг 1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наше сотрудничество в инвестиционной сфере демонстрирует очень хорошую динамику. Азербайджан осуществляет инвестиции в Грузию, объём которых составляет около 4 млрд долларов США.

Реализованные нами совместно мегапроекты, в том числе Южный газовый коридор, играют особую роль в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы», — заявил премьер-министр Азербайджана.

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