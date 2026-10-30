Премьер-министр назвал «незначительными изменениями» поправки к закону об азартных играх
Никаких особых изменений не вводится — Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась — Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти изменения по своему содержанию, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал тот факт, что парламент в ускоренном порядке рассмотрел и принял в третьем чтении пакет законодательных поправок, в результате вступления в силу которых в Грузии будет разрешено проведение международных турниров по азартным играм.
По словам премьера, у этого законопроекта на самом деле есть инициаторы, а не лоббисты.
«Этот законопроект не вносит никаких особых новшеств. Речь идёт о турнирах определённого типа, например, о покерном турнире, который транслируется на международных спортивных каналах. Речь идёт о введении конкретных налоговых правил. Никаких особых изменений не вводится. Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась. Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти изменения по своему содержанию. У любого закона могут быть лоббисты. Если где-то могут поступить большие деньги, в конечном итоге они поступят в государственный бюджет.
Что касается лоббистов, то на самом деле у этого законопроекта есть инициаторы, а не лоббисты. Это не какое-то существенное изменение, я даже не знал об этом законопроекте. Я узнал о нём после того, как он был инициирован, а затем последовали заявления. Это законопроект, не имеющий особого значения, он не вносит особых изменений в действующие правила», — отметил премьер.
Напомним, по инициативе депутатов «Грузинской мечты» парламент принял пакет законодательных поправок, определяющий правила и условия организации международных турниров по азартным играм. Проводить международные турниры по азартным играм будет разрешено как на объектах, организованных на основании разрешения казино, так и за их пределами — при наличии соответствующего разрешения.
Согласно законопроекту, если призовой фонд международного турнира превышает 3 млн лари, а игровой стол клуба используется исключительно для проведения этого турнира, организатор освобождается от установленного сбора за игорный бизнес для клубного стола и получает право на получение дохода от проведения турнира.
Согласно законопроекту, штраф за нарушение условий разрешения составит 50 000 лари, а за организацию международного турнира по азартным играм неуполномоченным лицом — 150 000 лари.
Ежегодный сбор за получение разрешения на проведение международного турнира по азартным играм составит 100 000 лари.
Авторами и инициаторами законодательного пакета выступили депутаты «Грузинской мечты» Шота Берекашвили, Торнике Берекашвили, Ираклий Мезурнишвили и Георгий Барвенашвили.
Против указанного пакета законодательных поправок выступили Народный защитник и Грузинская православная церковь. Несмотря на это, поправки были приняты в ускоренном порядке.
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