Премьер-министр назвал «незначительными изменениями» поправки к закону об азартных играх

Никаких особых изменений не вводится — Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась — Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти изменения по своему содержанию, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал тот факт, что парламент в ускоренном порядке рассмотрел и принял в третьем чтении пакет законодательных поправок, в результате вступления в силу которых в Грузии будет разрешено проведение международных турниров по азартным играм.

По словам премьера, у этого законопроекта на самом деле есть инициаторы, а не лоббисты.

«Этот законопроект не вносит никаких особых новшеств. Речь идёт о турнирах определённого типа, например, о покерном турнире, который транслируется на международных спортивных каналах. Речь идёт о введении конкретных налоговых правил. Никаких особых изменений не вводится. Широкая дискуссия по этому вопросу не требовалась. Я вообще не был в курсе, настолько незначительны эти изменения по своему содержанию. У любого закона могут быть лоббисты. Если где-то могут поступить большие деньги, в конечном итоге они поступят в государственный бюджет.